Lovitură de teatru la Trofeul „Telegraf”

14:51:52 / 15 Februarie 2016

pentru JIMMY!!

Jimmy, tu crezi ca daca acum te-ai retras din competitie gata, ai devenit un erou??? Uita-te mai bine de ce personaje grobiene esti inconjurat( ursoi, popelu', boata si raj regele egiptului). Ati stricat turneul asta in ultimii ani!!! Sincer, eu cred ca esti baiat ok, cu bun simt, dar nu te duce prea mult capul lasandu-te inconjurat de asemenea specimene. Raj ala isi trage jambierele pana in gat( probabil vrea sa isi ascunda picioarele de sahist) si isi da atata importanta de parca are 100 de selectii la nationala Romaniei.. cand el acum cativa ani nu stia nici sa stea in teren... Am vazut ca s-a bagat si la fotbal pe plaja. si nationala de fotbal pe masa de ping pong daca se inffinteaza el cred ca se baga. Popelu e un fost fotbalist bunicel al Constantei care de cativa ani se face de ras in sala sporturilor. trage,impinge si loveste, atata stie. la un turneu serrios 90 la suta sin interventiile lui erau fault. Boata si cu Nicea ala de la Stejaru ar trebui sa joace fotbal cu oile la cat lovesc.. Atata stiu,.. De ursoi ce sa mai zic ca omul cred ca are vreo 3 neuroni, si aia nelegati intre ei.. Scapa de astia si vei fi respectat. p.s. uita-te la Mimi ca e cu sapte clase peste toti fotbalistii tai si cat de modest a fost!!!!