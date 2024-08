Performanță internațională a elevilor constănțeni

În perioada 4 iunie – 29 iulie s-a desfășurat International Mission to Mars – Engineering Design Course & Competition organizat de The Mars Society – S.U.A. La această competiție au participat și două echipe din Constanța.

Concursul constă în realizarea unui proiect de maximum 25 de pagini al unui plan realist de colonizare a planetei Marte.

La confruntarea finală, proiectul AstroMineX, realizat de elevii Teodora Dogărescu, Matei-Tudor Zevri, Luca-Alexandru Siret și Eduard Grigore de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân" – Constanța, s-a clasat pe locul al II-lea, iar proiectul TomisMars, realizat de elevii Mihai Toma Rican, David Alexandru Marin, Andreea Nane, Andrei Fuduli, Tudor Andrei Florea și Adriana Nicoleta Dumitrescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, a obținut premiul al III-lea.

Elevii români au fost coordonați de prof. dr. Adrian-Eracle Nicolescu de la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța.

Pe parcursul lunii iunie, elevii au participat la cursurile organizate de The Mars Society în geologie, planetologie, biologie extraplanetară, climatologie, inginerie susținute de experți în domeniu printre care se numără: Robert Zubrin (Dr. Inginer NASA), Ken Brandt (Ambasador NASA Solar System), James Burk (Director executiv – The Mars Society), Nicole Willett (Director educație – The Mars Society).

După aceste cursuri, elevii participanți, organizați în echipe, fiecare echipă fiind compusă din maximum 6 elevi din diferite țări ale lumii, au proiectat propria misiune la suprafața planetei Marte, inclusiv habitatul, vehiculele de suprafață, instrumentele științifice, sistemul de alimentare și alte echipamente, organigrama echipajului, localizarea misiunii, obiectivele științifice, rațiile, durata și planul de explorare, având în vedere trei factori majori: știință, inginerie, provocări operaționale umane.

Proiectele participante au descris o misiune a 6 astronauți pe planeta Marte, desfășurată pe durata unui an și jumătate, materialele necesare fiind restricționate la o masa de maximum 30 tone, iar domeniul principal al misiunii a fost ales dintr-o listă impusă de juriu, și anume: geologie, climatologie, paleontologie (posibilitatea existentei vieții anterioare pe Marte), astrobiologie (posibilă viață prezentă pe Marte), resurse pentru utilizare viitoare (de exemplu exploatare de metale prețioase).

Etapa finală a avut loc în trei runde: în prima rundă (8 iulie), fiecare echipă finalistă a avut la dispoziție 30 de minute pentru a-și prezenta proiectul în fața unui juriu de experți în domeniul spațial, în cea de-a doua rundă (10 iulie), fiecare dintre echipe a analizat designul celorlalte echipe, iar în runda a treia (12 iulie), echipele au avut la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta un „argument de încheiere" final cu privire la motivul pentru care proiectul lor a fost cel mai bun.

Proiectele elevilor premiați au prezentate la 27th Annual International Mars Society Convention care a avut loc în perioada 8-11 august 2024 la University of Washington - Seattle, S.U.A.