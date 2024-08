Producţia de energie electrică nu va fi afectată de incidentul produs vineri seara la Complexul Energetic Oltenia

Conform informaţiilor preliminare, cauza principală a acestui incident este reprezentată de crevasele formate din cauza secetei prelungite, care au slăbit structura solului şi au favorizat alunecarea de teren. Conform informaţiilor puse la dispoziţie de CEO, utilajele avariate erau staţionate de aproximativ două săptămâni. Excavatorul 09 era oricum oprit, iar excavatorul 011 urma să fie oprit la sfârşitul lunii august. Activitatea de exploatare a încetat imediat pentru a asigura siguranţa personalului şi a echipamentelor, a mai arătat sursa citată.

„În acest moment situaţia este sub control, iar echipele CEO lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor şi pentru stabilizarea zonei afectate. Niciun salariat al CEO nu a fost accidentat. Am dispus o acţiune imediată din partea corpului de control pentru a stabili cauzele acestei situaţii şi planul de măsuri necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor. Prioritatea zero este siguranţa angajaţilor. Totodată, am cerut din partea conducerii CEO ca până la finalul zilei să îmi prezinte o evaluare în detaliu şi setul de măsuri pe care deja le-au întreprins. Producţia de energie electrică nu va fi afectată deloc, iar producţia din Pinoasa va fi afectată doar cu 2500 tone pe zi, dar se va suplini din alte cariere. Vom continua să comunicăm transparent evoluţia situaţiei şi mulţumesc pentru reacţia rapidă a specialiştilor CEO”, a precizatSebastian Burduja.