Spitalul Județean Constanța. Peste 2200 de pacienți au beneficiat de servicii medicale de urgenţă în perioada Crăciunului

În ultimele 5 zile, un număr de 2221 de pacienți, dintre care 1580 de adulți și 641 de copii, au beneficiat de servicii medicale de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Acest număr mare de cazuri reflectă intensitatea activității medicale în perioada sărbătorilor de iarnă.

Conform triajului efectuat, majoritatea cazurilor, 1917 la număr, au fost clasificate sub codul verde, indicând pacienți cu funcții vitale stabile care necesitau investigații suplimentare și posibil internare. Alți 182 de pacienți au fost evaluați sub codul galben, iar 46 de cazuri au necesitat intervenții de urgență imediată, fiind admiși în camera de resuscitare sub codul roșu.

În cele cinci zile, 470 de pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Secțiile care au înregistrat un număr crescut de internări includ Pediatria, Cardiologia, Psihiatria, Obstetrica-Ginecologie și Gastroenterologia.

Activitatea a fost intensă încă din prima zi de Crăciun, când echipele de gardă au consultat, investigat și tratat 360 de pacienți. De asemenea, în ziua de Crăciun s-au înregistrat șase nașteri, urmate de alte 11 nașteri în ziua de 26 decembrie.

Datorită temperaturilor scăzute, 22 de pacienți reprezentând cazuri sociale au fost aduși la unitatea de primiri urgențe. Trei dintre acești pacienți au fost internați pentru investigații suplimentare, iar restul au fost îndrumați către adăpostul social “Sfânta Filofteia” sau preluați de către aparținători. Unii pacienți au ales să părăsească unitatea medicală fără a accepta găzduirea oferită, refuzând intervenția medicală suplimentară.