Transformă-ţi lookul: 7 accesorii must-have pentru un vibe girly

Lookurile girly sunt mai populare ca niciodată, atât pe reţelele sociale sau pe podiumurile de modă, cât şi-n viaţa de zi cu zi. Dacă te întrebi ce înseamnă un look cu vibe girly, nu te teme, nu e deloc complicat. Acest termen se referă la ţinute feminine, jucăuşe, uneori chiar cu un aer de inocentă. De la culori pastelate şi până la imprimeuri florale sau materiale precum satinul, nenumărate piese te pot ajuta să construieşti astfel de ţinute.

Descoperă mai jos 7 accesorii must-have dacă vrei ţinute cu vibe girly:

Geanta baguette în nuanţe pastelate

Geanta baguette în nuanţe pastelate este o super alegere dacă vrei un look girly şi modern. O poţi asorta cu o mulţime de piese vestimentare, de la fuste şi până la jeanşi, pantaloni scurţi, rochii sau salopete. Cauta modele în culori delicate, precum lila, verde deschis sau roz prăfuit, din materiale satinate sau strălucitoare. Dacă vrei o geantă baguette care să se facă remarcată uşor, cumpăra un model din denim albastru deschis. Se va integra în nenumărate lookuri girly, fie c-o asortezi cu rochii mini, fie c-o asortezi cu seturi de tricot.

Bereta din fetru

Îţi doreşti să alcătuieşti cât mai multe ţinute de toamnă cu vibe girly? Ei bine, bereta din fetru de lână este un accesoriu pe care îl vei vrea la îndemână. Beretele cu design clasic, în tonuri de roşu, bej, negru sau bleumarin sunt perfecte pentru outfituri feminine şi delicate. Le poţi purta cu jeanşi, rochii de stofă sau din tricot, fuste de blugi sau fuste plisate, sacouri sau salopete.

Pentru o ţinută impecabilă, asigură-te că porţi bereta cu o coafură potrivită. Buclele lejere realizate cu peria de păr şi feonul, cozile împletite sau cocurile joase se număra printre cele mai inspirate opţiuni.

Pentru o coafură reuşita nu uita să începi cu produsele de păr adecvate. Un şampon Kerastase este o alegere inspirată dacă vrei să îi acorzi părului tău cea mai bună îngrijire. Poţi alege şampon Kerastase pentru păr vopsit, uscat, gras, fragil sau decolorat, în funcţie de nevoile acesuia. Ca să completezi rutina de îngrijire, aplica după şamponare o mască de păr marca Kerastase.

Ochelarii de soare supradimensionaţi

O pereche de ochelari de soare supradimensionaţi sunt perfecţi pentru o ţinută feminină şi veselă, dacă ştii cum să îi asortezi. Optează pentru modele în nuanţe de roşu, maro sau roz, cu un design cât mai delicat. Aceştia vor merge la fix cu rochiţe din satin, bumbac sau în, dar şi cu jeanşi cu croi clasic, cămăşi, sacouri, pantaloni evazaţi sau bluze de mătase.

Înainte de a cumpăra ochelari de soare, studiază atent tipul de lentilă pe care-l alegi. Ochelarii de soare nu sunt un accesoriu cu rol strict estetic. Ai nevoie de ei pentru sănătatea ochilor tăi, aşa că o lentilă de calitate este esenţială.

Eşarfele de mătase

Mătasea este un material ce inspiră delicateţe şi feminitate, aşa că fă-i loc în dressingul tău dacă vrei ţinute girly reuşite. O eşarfă de mătase se poate purta în fel şi chip. Poţi să o legi la mână, pe post de brăţara, să o porţi la gât sau chiar să o legi de bareta unei genţi.

Îndreaptă-te către eşarfe în nuanţe deschise, cu modele vesele. Eşarfele în tonuri de verde, albastru, oranj, galben sau mov vor da o pată de culoare outfiturilor tale.

Balerinii cu fundiţă

O pereche de balerini cu design clasic şi fundiţă sunt numai buni pentru un outfit cu vibe girly. Cauta modele din piele sau piele ecologică, în nuanţe de bej, negru, alb sau bleumarin, ca să fie uşor de asortat. Poarta-i cu fuste, jeanşi, cămăşi şi rochii de toate felurile.

Bentiţele din materiale fine

Bentiţele de păr sunt accesoriile perfecte pentru doamnele şi domnişoarele care vor un look feminin şi jucăuş. Modelele din materiale fine, precum satinul, în nuanţe de roz, verde, albastru sau oranj sunt perfecte pentru un outfit a la Audrey Hepburn. Poartă-le cu fuste mini sau midi, pulovere subţiri, rochii sau cămăşi.

Părul drept sau buclele lejere vor merge de minune cu o bentiţă dintr-un material fin. Ca să obţii o coafură fără cursur, începe rutina de îngrijire cu un şampon Kerastase adecvat tipului tău de păr. În afară de şampon Kerastase, mai poţi alege şi variante de la alte branduri de top, precum Wella sau Redken.

Geanta mini în culori vii

O geantă mini într-o culoare puternică va da personalitate outfiturilor tale, mai ales dacă vrei ca acestea să emane feminitate. Cauta genţi mini din piele sau piele ecologică, cu design cât mai simplu, pe care să le combini uşor cu blugi, rochii, fuste, seturi de tricot, pulovere sau paltoane.

Pentru un look girly de excepţie, ia-ţi inspiraţia din piesele de mai sus. Include în dressingul tău genţi baguette în nuanţe delicate, eşarfe de mătase, bentiţe din materiale fine şi balerini cu fundiţe, însă nu uita că un look feminin începe cu o atitudine încrezătoare.