”Federaţia de volei nu vrea ca echipele din Constanţa să ia campionatul”

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Cristian Zgabercea, preşedintele CV 2004 Tomis Constanţa, a lansat un atac dur asupra conducerii Federaţiei Române de Volei, pe care a acuzat-o de incompetenţă!

“LA FRV SE LUCREAZĂ CU PICIOARELE, NIMENI NU LUCREAZĂ CU CAPUL”. ”Nu se mai poate aşa! La FRV trebuie să intervină nişte schimbări. Vin alegerile (n.r. - Adunarea Generală Ordinară de Alegeri va avea loc pe 6 aprilie 2012) şi toată lumea trebuie să fie convinsă că trebuie să se întâmple ceva. La FRV se lucrează cu picioarele, nimeni nu lucrează cu capul. Au făcut calendarul competiţional intern fără să se gândească la calendarul internaţional. Este anormal ca o federaţie să facă aşa ceva. Gheorghe Vişan (n.r. - preşedintele FR Volei) ne-a spus că spera să nu ne calificăm în fazele superioare! Au făcut cu picioarele acest program şi în general există o politică anti Constanţa la FRV. Li se pare că ne merge prea bine...”, a declarat Zgabercea, referindu-se la programul anormal pe care l-a alcătuit FRV în acest sezon. Cu meciul de mâine, Tomis va avea 7 meciuri jucate în doar două săptămâni! În plus, miercuri începe şi play-off-ul în Divizia A1, iar campioana va avea alte partide amânate, deoarece FRV a programat meciuri de campionat în datele rezervate jocurilor din Cupele Europene, ”în speranţa” că nicio echipă românească nu va ajunge până în semifinale!!!

La alegerile din 6 aprilie va candida din nou Gheorghe Vişan, actualul preşedinte fiind singurul care a anunţat până acum că vizează funcţia. „Nu ştiu cine va mai candida, însă cel mai important lucru este că la federaţie trebuie să intervină o schimbare. Cred că şi dacă vine unul de pe stradă, care nu a intrat în viaţa lui într-o sală de sport, ar putea fi un organizator mai bun. Sunt destui candidaţi la conducerea federaţiei şi oricare dintre ei cred că va fi mai bun decât cei de acum. Din ce am înţeles, ar putea candida Adin Cojocaru, Dan Gîrleanu, Marcel Popescu, poate şi cineva din Constanţa”, a adăugat Zgabercea.

“DACĂ VREM SĂ FACEM CEVA PENTRU VOLEI, CLICA DE LA FEDERAŢIE TREBUIE SĂ DISPARĂ!”. Pentru Tomis, formaţia care în sezonul trecut a câştigat atât campionatul intern, cât şi Cupa României, va fi extrem de greu să repete performanţa. Mulţimea de partide jucate la intervale scurte de timp va lăsa cu siguranţă urme, iar dacă “sirenele” vor trece de Galata şi se vor califica în finala Cupei CEV, atunci programul play-off-ului va fi totalmente bulversat! În plus, echipele naţionale ale Serbiei şi Bulgariei vor participa la turneul de calificare la Jocurile Olimpice, care începe în data de 1 mai, la Ankara, astfel că Tomis le-ar putea pierde pe Zarkova şi Vesovic exact înaintea meciurilor decisive pentru titlu şi Cupa României! „Jucătoarele sunt obligate să se prezinte la lot cu 15 zile mai devreme, exact când e faza finală a campionatului şi a Cupei României. Când se încinge lupta! Noi le plătim un an întreg şi nu le putem folosi la cele mai importante meciuri. Aşa a considerat federaţia că trebuie să organizeze acest campionat. De fapt, federaţia face tot posibilul ca Bacăul să câştige campionatul. Actuala conducere a federaţiei deja a vândut campionatul! Nu Bacăul face aceste demersuri, eu nu acuz deloc echipa din Bacău. Eu îi acuz pe cei de la federaţie, care vor să stabilească de la începutul campionatului cine câştigă titlul, cine retrogradează, cine se duce în Cupele Europene. În clipa asta, pentru că noi nu am fost ascultători şi cu capul plecat şi nu i-am lăsat pe ei să facă ce vor, o să ne pedepsească şi pe noi, şi pe băieţi (n.r. - CVM Tomis Constanţa) ca să nu luăm campionatul. Normal că ei merg pe mâna echipei din Bacău, care până acum a arătat că joacă foarte bine şi are un parcurs excepţional în campionat. I-au propus lui Grapă (n.r. - antrenor principal la Ştiinţa Bacău) postul de antrenor la naţională fără să primească încă demisia lui Darko (n.r. - Zakoc, actualul selecţioner al naţionalei României şi antrenor principal la CV 2004 Tomis), i-au propus lui Ouatu (n.r. - preşedintele clubului Unic Piatra Neamţ) postul de team-manager al echipei naţionale fără să primească vreo demisie de la mine, au mutat sediul echipei naţionale feminine de aici la Piatra Neamţ. Problema este că ei încearcă să schimbe câte ceva la fete, unde ne-am calificat la Europene şi am făcut o figură frumoasă, în schimb la băieţi de patru luni au prelungit mandatele conducerii tehnice, care nu s-a calificat nici măcar în... ”cupa de ciocolată”, dar le-a mâncat patru sute şi ceva de mii de euro, în această perioadă. Numai banca tehnică peste 400.000 de euro! Asta e situaţia. Dacă vrem să facem ceva pentru volei, clica de la federaţie trebuie să dispară!”, a mai spus Zgabercea, care din 2010 este şi team-manager al echipei naţionale feminine.