Angela Buciu, exclusă

Cântăreaţa Angela Buciu a fost exclusă din PRM, reproşându-i-se că a făcut campanie pentru candidatul PER la alegerile parţiale din Maramureş, din 21 august. Vicepreşedintele PRM Marius Marinescu a explicat motivul pentru care Angela Buciu nu mai poate rămâne în partid. „În loc să facă campanie candidatului nostru, a făcut campanie PER. Trebuia să fie alături de candidatul nostru. NU a fost şi astfel a încălcat statutul. Biroul Permanent s-a reunit şi a hotărât excluderea ei din partid”, a spus Marinescu. Potrivit unor relatări din presă, în timpul campaniei electorale din Maramureş, Buciu a apărut în mai multe spoturi publicitare la televiziunile locale, în care recomanda alegerea reprezentantului Partidului Ecologist Român. De asemenea, PRM a decis şi exluderea lui Gavrilă Lazăr, preşedintele organizaţiei de Maramureş, pe motiv că nu s-a consultat cu conducerea de la centru în desemnarea candidatului pentru Camera Deputaţilor la alegerile parţiale de duminică. Gavrilă Lazăr contestă decizia, precizând că a fost luată „pe genunchi” întrucât nu s-a întrunit Comitetul Executiv. Pe de altă parte, preşedintele PRM Corneliu Vadim Tudor susţine că nu poate tolera trădările, acesta fiind motivul excluderii Angelei Buciu, însă interpreta respinge acuzaţiile şi precizează că nu este adevărat că ar fi făcut spoturi publicitare pentru candidatul PER în alegerile parţiale de la Maramureş.