Dobînzile mari la lei şi speculaţiile internaţionale au apreciat leul

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu peste un ban faţă de euro pînă la 3,2659 lei/euro, ca urmare a revenirii investitorilor străini pe pieţele din regiune şi a nivelului ridicat al dobînzilor la depozitele în lei pentru o zi, susţin dealerii. \"Nevoia de lei din piaţa monetară şi revenirea apetitului pentru risc al investitorilor străini au dus la aprecierea leului faţă de euro. Şi celelalte monede emergente au cîştigat teren în faţa monedei europene\", a spus şeful departamentului de tranzacţii interbancare al Volksbank, Monica Angelescu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2659 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 113 lei vechi (0,34%) faţă de euro, de la 3,2772 lei/euro, cît era marţi. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,28 lei/euro, moneda naţională a avut o tendinţă accentuată de apreciere, astfel încît, după prima oră de tranzacţionare, euro era cotat la 3,26 lei, iar ulterior cursul s-a stabilizat la acest nivel. În jurul orei 14:00, euro era cotat la 3,2630-3,2680 lei.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3448 şi 1,3499 dolari/euro, iar în jurul orei 14, ora României, cotaţia era de 1,3497 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 115 lei vechi (0,47%) faţă de dolar, de la 2,4328 lei/dolar, cît era marţi, la 2,4213 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 9,20% pe an faţă de 5,76% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 11,95% pe an, de la 6,69% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut brusc în prima oră de tranzacţionare de la 7% la 12% pe an, în condiţiile în care astăzi este ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii. \"Acum este o criză de lichiditate pe piaţa monetară, dar de vineri mă aştept ca dobînzile la lei să scadă la niveluri normale, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii\", a mai spus Angelescu. Ministerul Economiei şi Finanţelor a respins, ieri, toate cererile băncilor comerciale de cumpărare de certificate de trezorerie, considerînd că randamentul solicitat de instituţiile comerciale de credit este prea ridicat. Licitaţia a fost organizată pentru certificate pe un an în valoare de 100 de milioane de lei, cu discont. Volumul total al cererii a fost de 327,89 milioane de lei.