Greva salariaţilor de la Daewoo Mangalia continuă

Pentru prima dată de la deschiderea conflictului de muncă la Şantierul Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), administraţia şi sindicaliştii şi-au întins public mîna într-un dialog care ar putea dezamorsa tensiunile din cadrul societăţii. Greva generală a celor peste 2.000 de salariaţi afiliaţi la Sindicatul "Navalistul", care protestează pentru majorarea salariilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, a ajuns, ieri, şi pe masa Prefecturii Constanţa, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social. Pe parcursul discuţiilor dintre tabăra sindicală condusă de liderul de la "Navalistul", Marin Florian, secretarul general al Blocului Naţional Sindical (BNS), Matei Brătianu, şi administraţie, reprezentată de directorul administrativ şi vicepreşedintele companiei, Y.D. Park, respectiv Eugen Pricopie, a fost subliniată ideea că negocierile trebuie să fie favorabile ambelor părţi. "Considerăm că nu există interes pentru rezolvarea acestei probleme, imediat după prima zi de grevă generală administraţia distribuind fluturaşi prin care salariaţii au fost informaţi că oferta a scăzut de la 205 la 200 de lei. Nu vrem ca salariaţii foarte bine pregătiţi să plece de la Mangalia pentru a lucra în Germania, Franţa sau Norvegia", a declarat Florian. Matei Brătianu a precizat că fără rezolvarea problemei numărului prea mare de salariaţi coreeni care au ajuns la Mangalia, dar şi a remuneraţiilor compensatorii pentru angajaţii disponibilizaţi, tensiunile din şantier nu vor fi stinse. "Ar fi trebuit să avem trei angajaţi sud-coreeni la Mangalia, însă sînt 16 şi cu salarii mult mai mari decît cele ale românilor. În plus, muncitorii români trimişi în Coreea de Sud lucrează la ritmul specific acestei ţări cu o economie remarcabilă, dar sînt plătiţi de şantierul din Mangalia", a afirmat Brătianu.

"Dialogul surzilor": patronat versus sindicat

În pofida faptului că susţin necesitatea rezolvării cît mai grabnice a conflictului care arde buzunarele societăţii cu un sfert de milion de dolari pe zi, coreenii au spus un "nu" categoric oricăror majorări salariale, în afara celor stabilite înainte de începerea grevei. Managerul DMHI, Andrei Mihai, a îndemnat ambele părţi la "flexibilitate" în negocieri, susţinînd că deşi compania are o creştere a cifrei de afaceri pînă la 500 de milioane de euro numai în acest an, creşterea producţiei cu 24% nu poate asigura majorările salariale dorite de sindicalişti. "În acest an trebuie să livrăm mai multe nave echipate complet, ceea ce înseamnă tehnologie adiacentă şi altă forţă de muncă ce necesită cheltuieli suplimentare. O majorare salarială cu 23% faţă de media anului trecut, care ar include şi fonduri suplimentare, reprezintă cea mai bună măsură pentru rezolvarea conflictului", a declarat Mihai. Cu toate că Marin Florian a susţinut ideea încheierii unui compromis prin asigurarea unor creşteri salariale graduale, pînă la nivelul de 400 de lei, Y.D. Park, directorul administrativ al DMHI, a refuzat, precizînd că negocierile trebuie purtate la Mangalia şi doar prin respectarea criteriilor de rentabilitate pe care societatea trebuie să şi le menţină. Cum legalitatea grevei generale a sindicaliştilor de la Mangalia a fost încă o dată contestată de administraţie, Marin Florian a trebuit să aştepte decizia Tribunalului Constanţa pentru a stabili strategia salariaţilor în perioada următoare. "Instanţa ne-a dat, încă o dată, dreptate. Greva generală continuă şi nu vom renunţa pînă nu vom avea garanţia rezolvării tuturor doleanţelor", a încheiat liderul sindical.