Halep, oprită de ploaie la New York

Ajunsă la cea mai bună performanţă din carieră la un turneu de Grand Slam, Simona Halep are parte de emoţii suplimentare la US Open. Constănţeanca în vârstă de 21 de ani, nr. 19 în ierarhia mondială şi cap de serie nr. 21, a intrat, aseară, pe terenul „Louis Armstrong” de la New York pentru meciul din optimile de finală împotriva italiencei Flavia Pennetta, clasată pe locul 83 WTA. Mare favorită, Halep a început întâlnirea cu stângul şi a cedat rapid primul set, cu 2-6. A părut să revină în debutul setului secund, dar a irosit două mingi de break la scorul de 1-1. Mai mult, experimentata Pennetta, care a mai jucat de două ori în sferturi la US Open, a reuşit să câştige pe serviciul constănţencei şi s-a distanţat la 4-2. Halep nu a cedat şi a revenit spectaculos, adjudecându-şi următoarele trei game-uri, două dintre ele chiar pe serviciul italiencei, şi servind pentru a egala situaţia la seturi. Din păcate, la scorul de 5-4 şi 40-30 pentru Halep, şi-a făcut apariţia ploaia, iar Pennetta a profitat rapid, plecând la vestiare. Dezamăgită, Halep a acceptat decizia arbitrului de a suspenda partida, chiar dacă mai avea nevoie de un singur punct pentru a câştiga setul secund. Conform prognozei meteo, ploaia urma să continue la New York pe parcursul întregii zile, astfel că, la ora închiderii ediţiei, existau şanse mari ca meciul să se reia abia în această după-amiază. Dacă va trece de Pennetta, constănţeanca va întâlni în sferturile de finală o altă italiancă, Roberta Vinci, nr. 13 WTA şi cap de serie nr. 10, care a eliminat-o în optimi, cu 6-4, 6-2, pe compatrioata sa Camila Giorgi. În cazul în care va ajunge în sferturi, Halep va egala performanţa într-un turneu de Grand Slam din 2009 a Soranei Cîrstea, care a evoluat în sferturi la Roland Garros. Iar o eventuală calificare în semifinale ar însemna pentru Halep accederea în Top 10 WTA, după ce Jelena Jankovic şi Sloane Stephens, jucătoare clasate deasupra ei în ierarhia WTA, au fost eliminate în optimile de finală ale turneului de la Flushing Meadows.

HALEP, LĂUDATĂ DE PRESĂ. După calificarea în premieră în optimi la US Open, constănţeanca a fost lăudată de cele mai importante publicaţii din întreaga lume. „Halep a distrus-o pe Kirilenko”, a titrat „L’Equipe“. „Halep continuă o vară perfectă!”, au anunţat americanii de la „Washington Post“. Pe de altă parte, jurnaliştii de la „Marca“ au amintit de operaţia de reducere a sânilor pe care Halep a realizat-o, dar au punctat că românca merită atenţia din alte motive.

„Orice s-ar întâmpla la US Open, Simona va capta atenţia lumii întregi. De această dată, datorită rezultatelor”, a menţionat publicaţia spaniolă.