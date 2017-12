Liceul Teoretic „Traian” - 30 de ani de existenţă

Liceul Teoretic „Traian”, aşezămînt-pilon al învăţămîntului constănţean, a împlinit ieri 30 de ani de activitate. Evenimentul organizat de directorul instituţiei, prof. Daniela Boskoff, a prilejuit o imensă bucurie tuturor celor care, într-un fel sau altul, s-au legat, de-a lungul timpului, de această instituţie de învăţămînt. Liceenii de la „Traian” au tratat de la egal la egal cu cadrele didactice şi au sfîrşit prin a le convinge să ia parte, într-o altă postură decît aceea cu care erau obişnuiţi, la festivităţile destinate celebrării a peste un sfert de veac de învăţămînt. Astfel, profesorii au fost puşi în postura de a participa la un concurs în care cîştigătorii sînt stabiliţi prin voturi liber exprimate de către liceeni. Profesorii participă la 12 secţiuni, printre care cel mai carismatic, cel mai obiectiv, cel mai elegant profesor. Ziua festivă a început, de fapt, la Cercul Militar, unde s-a desfăşurat Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Open Mind”, cu participarea elevilor de la „Traian”, Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Liceul Internaţional de Informatică şi Liceul Teoretic „Jean Monet” din Bucureşti. „Drogurile şi efectul nociv al acestora”, „Interferenţe etnice în evoluţia Dobrogei”, „Religie şi artă”, „Poluarea şi încălzirea globală”, ”Bee Green - Save Roşia Montană”, ”Matematica şi arta” sînt doar cîteva dintre titlurile tematicii vaste a acestei sesiuni. În paralel cu aceasta, în curtea liceului „Traian” au avut loc meciuri de volei şi fotbal, între Liceul „Traian” şi liceele „Decebal” şi “Eminescu”. Manifestarea a mai cuprins momente artistice şi premieri ale elevilor care s-au distins prin rezultate remarcabile la olimpiade şi concursuri sportive, iar spectacolul de gală de la Casa de Cultură a Sindicatelor gîndit să se desfăşoare sub denumirea de „Open Mind” a încheiat ziua festivă a Liceului „Traian”. „Am dorit ca această a 30-a aniversare a Liceului Teoretic Traian să cuprindă, pe de o parte, activităţi ştiinţifice, care au avut loc în cadrul sesiunii interdisciplinare Open Mind, iar pe de altă parte, am dorit să ne onorăm şi ne arătăm întreaga noastră apreciere pentru foştii directori, profesori, elevi ai liceului nostru care au contribuit şi ei prin activitatea depusă de-a lungul timpului la rezultatele la care am ajuns astăzi. Am avut un sprijin deosebit din partea copiilor, cadrelor didactice şi Asociaţiei de Părinţi a liceului, care a susţinut toate activităţile prilejuite de eveniment”, a declarat prof. Daniela Boskoff, directorul instituţiei.