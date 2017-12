Pennetta şi ploaia au eliminat-o pe Halep

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 21 şi locul 19 WTA, a ratat, luni noapte, calificarea în sferturile de finală ale US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Halep a fost învinsă în optimile turneului de la New York, cu scorul de 6-2, 7-6 (7/3), după o oră şi 29 de minute, de Flavia Pennetta (Italia), poziţia 83 în ierahia mondială. Meciul a fost întrerupt din cauza ploii în setul al doilea, chiar în momentul în care Halep avea minge de set, la scorul de 2-6, 5-4 şi 40-30. Partida a fost reluată după aproximativ patru ore şi jumătate. Halep a ratat mingea de set, apoi a reuşit un nou break şi a servit din nou pentru câştigarea setului secund, însă a fost încă o dată egalată, după care a cedat în tie-break. „Întreruperea partidei nu putea cădea mai prost pentru Simona Halep, care era într-o formă excelentă în acel moment”, a menţionat site-ul oficial al competiţiei. Pentru performanţa reuşită la US Open, Simona Halep va primi 165.000 de dolari şi 280 de puncte WTA. La Flushing Meadows, Simona Halep a reuşit cea mai bună performanţă a carierei într-un turneu de Grand Slam. Ultima sportivă din România care a ajuns în optimile de finală la US Open a fost Irina Spîrlea, în 1998, după ce, în 1997, a jucat în semifinale.