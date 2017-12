Portul Constanța, închis din cauza ceții. Vizibilitate redusă pe A2 și A4

Porturile Constanța Nord și Constanța Sud-Agigea au fost închise joi dimineață din cauza ceții dense, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Totodată, pe autostrada A2, tronsonul Cernavodă - Constanța, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind, pe alocuri, de sub 100 de metri. Din același motiv, se circulă îngreunat și pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea. Conform Infotrafic, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, în condiții de ceață densă, și pe DN22, între Constanța și Tulcea. Pe această porțiune vizibilitatea scade și la sub 50 de metri, iar carosabilul este umed. De asemenea pe raza județului Tulcea, ceața reduce vizibilitatea la sub 200 de metri și izolat la sub 50 de metri.