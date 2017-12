Prinţul Charles, la aniversară

Moştenitorul tronului britanic, prinţul Charles a suflat în cele 64 de lumânări din tortul său aniversar, ieri, în Noua Zeelandă, pe acordurile unui cântec al trupei The Beatles şi în compania cineastului Peter Jackson. Prinţul Charles şi soţia lui, Camilla, ducesa de Cornwall, au participat la o recepţie organizată în onoarea lor, la sediul Guvernului din Wellington, în prezenţa a 64 de persoane născute toate pe 14 noiembrie, cu vârste între 18 ani şi 101 ani. Cu această ocazie, o fanfară militară a interpretat ”When I\'m Sixty-Four”, o piesă celebră a piesei The Beatles, compusă de Paul McCartney. Prinţul Charles şi Camilla au participat apoi la o degustare de preparate locale, printre care s-au numărat gogoşile cu scoici fripte şi pavlova, o prăjitură din bezea cu fructe roşii. Cuplul princiar a vizitat apoi studiourile în care au fost produse efectele speciale pentru ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” şi ”The Hobbit / Hobitul”, deţinute de cineastul neo-zeelandez Peter Jackson, care a adaptat pentru marele ecran romanele scriitorului britanic J. R. R. Tolkien, unul dintre romancierii preferaţi ai prinţului Charles. ”Nu puteţi să ştiţi cât sunt de fericit. Este cel mai frumos cadou aniversar care mi-a fost făcut de multă vreme încoace”, a spus emoţionat prinţul Charles.