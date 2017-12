AMICAL VIITORUL CONSTANŢA - DELTA TULCEA

Viitorul Constanţa a anulat partida pe care ar fi trebuit să o dispute, sâmbătă, cu echipa din Baia, însă va juca tot sâmbătă, de la ora 12.30, pe terenul sintetic din cadrul bazei sportive a Academiei “Gheorghe Hagi“, un meci de verificare împotriva formaţiei Delta Tulcea. După încheierea meciului dintre FC Viitorul şi Delta Tulcea va avea loc, cu începere de la ora 14.30, un alt joc de pregătire între FC Viitorul (seniorii care nu vor evolua contra Deltei Tulcea) şi juniorii republicani A de la FC Viitorul. Asemenea întâlnirilor din Liga a II-a şi a III-a, etapele programate duminică în Campionatul Naţional de Juniori Republicani (A şi B) au fost reprogramate pentru duminica viitoare.

NU SE JOACĂ ÎN EŞALOANELE INFERIOARE LA FOTBAL

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, ieri, amânarea cu o săptămână a etapei a 20-a din Liga a II-a şi Liga a III-a de fotbal. Astfel, etapa care ar fi trebuit să se dispute în acest weekend, va avea loc la finele săptămânii viitoare. Şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni nu se va juca în competiţiile organizate pe plan local. Astfel, partidele programate în Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean au fost amânate cu o săptămână, pentru că vremea nefavorabilă a afectat grav terenurile de fotbal din judeţ.

PROGRAMUL LIGII I DIN RETUR RĂMÂNE NESCHIMBAT

Federaţia Română de Fotbal a respins, ieri, modificările propuse de LPF în programul returului Ligii I, ediţia 2009-2010, pe motiv că unele etape se suprapun cu datele de disputare ale partidelor din cadrul Cupei României-Timişoreana, precum şi cu meciurile amicale ale Naţionalei, informează site-ul oficial al FRF. Conform deciziei FRF, meciurile din cadrul etapei a 22-a a Ligii I se vor disputa marţi, miercuri şi joi, iar cele din etapa a 23-a în zilele de 20 şi 21 martie. Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că etapele a 22-a şi a 23-a ale Ligii I se amână cu trei zile din cauza vremii nefavorabile.

FINALA CUPEI ROMÂNIEI DIN SEZONUL VIITOR, PE 25 MAI 2011

Finala Cupei României-Timişoreana din sezonul viitor va avea loc pe 25 mai 2011, s-a stabilit, ieri, la Casa Fotbalului, în cadrul Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal. Programul complet al Cupei României-Timişoreana este următorul: Faza I - 17 iulie; Faza a II-a - 31 iulie; Faza a III-a - 11 august; Faza a IV-a - 25 august; Faza a V-a - 8 septembrie; 16-imile de finală - 22 septembrie; Optimile de finală - 27 octombrie; Sferturile de finală - 10 noiembrie; Semifinalele - 23 martie 2011 (turul) şi 20 aprilie 2011 (returul); Finala - 25 mai 2011. Dacă două echipe diferite vor câştiga campionatul Ligii I şi, respectiv, Cupa României-Timişoreana, ediţia 2010-2011, jocul contând pentru Supercupa României se va disputa pe 17 sau 18 iulie 2011. Sezonul 2010-2011 al Ligii I va începe pe 24 iulie, s-a stabilit, tot ieri, la Casa Fotbalului, în cadrul Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, informează site-ul oficial al FRF. Sezonul viitor al Ligii a II-a va începe pe 21 august, în timp ce Liga a III-a va debuta pe 20 august.

CHIVU S-A ANTRENAT

Căpitanul naţionalei României, Cristian Chivu, le-a făcut ieri o surpriză coechipierilor de la Internazionale Milano şi a apărut la antrenamentul de la prînz, cu noua cască model “Cech”. Căpitanul tricolorilor s-a pregătit pentru prima oară împreună cu colegii săi, sub comanda antrenorului Jose Mourinho, după operaţia suferită la cap suferită în urmă cu două luni. Chivu a primit şi încurajările preşedintelui Moratti. Fundaşul român a purtat, în premieră, casca de protecţie specială, de culoare neagră, iar săptămâna viitoare va face un nou control medical neurologic pentru a afla dacă poate lovi mingea cu capul fără nici un fel de reţinere, revenirea pe gazon putând să se producă pe 28 martie, la meciul cu AS Roma.

OLĂROIU A PROVOCAT DEMITEREA LUI TEN CATE

Tehnicianul olandez Henk Ten Cate a fost demis de la Al Ahli (Emiratele Arabe Unite), după ce echipa sa a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu 5-0, de Al Sadd (Qatar), de formaţia antrenată de Cosmin Olăroiu, în etapa a 2-a a Grupei D din Liga Campionilor Asiei. Ten Cate, în vârstă de 55 de ani, ocupa funcţia de antrenor principal la Al Ahli de o lună. În cealaltă partidă din grupă, Al Hilal, cu Rădoi integralist, a câştigat jocul cu Mes Kerman, scor 3-1. Clasamentul grupei este următorul: 1. Al Hilal 6p, 2. Al Sadd 3p, 3. Mes Kerman 3p, 4. Al Ahli 0p. Primele două clasate în cele opt grupe ale Ligii Campionilor Asiei se vor califica în optimile de finală, programate în luna mai.

BALLACK ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU CHELSEA

Internaţionalul german al echipei Chelsea Londra, Michael Ballack, îşi va prelungi contractul cu clubul londonez până în iunie 2011, a anunţat cotidianul Bild. Actualul acord al lui Ballack cu Chelsea este valabil până la sfârşitul acestui sezon. Michael Ballack, în vârstă de 33 de ani, joacă la echipa londoneză din 2006. El a mai evoluat anterior la FC Kaiserslautern (1997-1999), Bayer Leverkusen (1999-2002) şi Bayern Munchen (2002-2006). Internaţionalul german a înscris până în prezent în campionatul Angliei 16 goluri. Potrivit Bild, Ballack l-a anunţat pe selecţionerul Germaniei, Joachim Low, că vrea să mai joace pentru echipa naţională până la EURO 2012.

SERENA WILLIAMS ŞI USAIN BOLT, SPORTIVII ANULUI LA GALA “LAUREUS”

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams şi atletul jamaican Usain Bolt au fost desemnaţi sportivii anului 2009, în cadrul Galei “Laureus”, organizată, miercuri seară, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Bolt a primit această distincţie al doilea an consecutiv. După ce, în 2008, a fost triplu campion olimpic, anul trecut a devenit şi triplu campion mondial. Serena, care a triumfat, în 2009, în turneele de Grand Slam de la Melbourne (Australia) şi Wimbledon (Anglia), este, de asemenea, pentru a doua oară câştigătoare a premiului respectiv, dar “debutul” a fost consemnat cu şapte ani în urmă. Americanca a mai primit însă un trofeu în cadrul Galelor “Laureus”, în 2007, când a fost desemnată “revenirea anului”, titlu acordat în 2009 unei alte jucătoare de tenis, Kim Clijsters (Belgia), câştigătoarea turneului de Grand Slam de la New York (SUA), a treia competiţie la care a participat, după doi ani de absenţă. Campionul mondial en titre în Formula 1, britanicul Jenson Button, a primit distincţia pentru revelaţia anului 2009, în timp ce gruparea sa, Brown GP Formula One Team, a fost considerată echipa anului. Alte trofee au primit înotătoarea sud-africană Natalie du Toit (sportivi cu dizabilităţi), australianca Stephanie Gilmore, triplă campioană mondială la surf (pentru promovarea sportului), fosta atletă marocancă Nawal El Moutawakel, membru al Academiei”Laureus” (pentru întreaga activitate în sport şi în cadrul Comitetului Olimpic Internaţional), şi fostul baschetbalist american Dikembe Moutombo (binefacere în sport, pentru acţiunile caritabile întreprinse în ţara sa de origine, Congo). Premiile Sportive “Laureus” au fost acordate pentru activitatea cuprinsă în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009, juriul fiind alcătuit din 46 de personalităţi marcante al sportului mondial. Printre membrii “Laureus World Sports Academy” prezenţi la ceremonie s-au numărat Nadia Comăneci, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Serghei Bubka, Emerson Fittipaldi, Sean Fitzpatrick, Mika Hakkinen, Monica Seles şi Alberto Tomba. Gazda ceremoniei a fost dublul câştigător al premiului Oscar, actorul american Kevin Spacey, iar în sală au mai fost prezente personalităţi precum fostul campion mondial în Formula 1, scoţianul David Coulthard, actriţa americană Gwyneth Paltrow sau actorii britanici Hugh Grant şi Clive Owen.

HOELZL A CÂŞTIGAT GLOBUL SLALOMULUI URIAŞ...

Ieri, în cadrul finalelor Cupei Mondiale la schi alpin, desfăşurate în Germania, la Garmisch-Partenkirchen, a avut loc ultima cursă feminină de slalom uriaş a sezonului. Proba i-a revenit slovenei Tina Maze, urmată de un grup de trei germance, Kathrin Hoelzl, Maria Riesch şi Viktoria Rebensburg, ultima fiind campioana olimpică en-titre. Globul acestei specialităţi i-a revenit lui Hoelzl în detrimentul austriecei Kathrin Zettel, care s-a clasat a noua. Cum Lindsey Vonn nu a participat, cu cele 60 de puncte cucerite ieri Maria Riesch a redus la 165 de puncte distanţa faţă de americancă în clasamentul general al Cupei Mondiale.

... IAR GUAY S-A IMPUS LA SUPER-G

Tot joi, la Garmisch-Partenkirchen a avut loc ultimul Super-G masculin al sezonului. Învingătorul cursei, canadianul Erik Guay, a reuşit să-şi adjudece, in extremis, şi globul cel mic al specialităţii! Guay i-a depăşit cu 15 puncte pe Michael Walchhofer şi cu 17 puncte pe Aksel Lund Svindal, în condiţiile în care Walchhofer îl conducea cu 69p înaintea acestei ultime probe. În cursă, Guay a fost urmat de Ivica Kostelic şi Aksel Lund Svindal. La general, Benjamin Raich (al şaselea ieri) a redus distanţa faţă de lider, Carlo Janka (locul 11), la numai 38 de puncte.

PRIMUL CAZ DE DOPAJ LA VANCOUVER

Schioarea poloneză Kornelia Marek a fost depistată pozitiv cu EPO, în urma unui control efectuat în timpul Jocurilor Olimpice de la Vancouver, a anunţat Comitetul Olimpic Polonez. „Din nefericire, este adevărat. Se pare că deocamdată este vorba de unicul caz de dopaj înregistrat la JO de la Vancouver. Proba de urină a fost luată la 25 februarie, după ştafeta de 4x5 km”, a declarat purtătorul de cuvânt al forului olimpic polonez, Henryk Urbas. Ştafeta Poloniei, cu Marek în componenţă, a ocupat locul şase. Kornelia Marek, în vârstă de 24 de ani, a participat la JO din acest an la toate probele de schi fond din program, cu excepţia celei de sprint individual. În proba de 30 km, ea a ocupat locul 11, iar la sprint pe echipe s-a clasat pe poziţia a noua.

AU FOST GĂSITE CROSA ŞI MĂNUŞA HOCHEISTULUI SIDNEY CROSBY

O crosă şi o mănuşă folosite de hocheistul canadian Sidney Crosby, obiecte care au dispărut după ce sportivul a marcat golul victoriei în finala turneului olimpic de la Vancouver, au fost găsite. Crosa a fost găsită întâmplător într-un transport destinat Hall of Fame al Federaţiei Internaţionale de Hochei pe gheaţă, de la Toronto. Mănuşa a fost găsită de un coechipier canadian al lui Crosby, după ce fusese pusă din greşeală într-un sac cu echipamente, după turneul olimpic. „Cu ajutorul tuturor, am găsit aceste obiecte şi suntem bucuroşi că putem să îi returnăm proprietarului de drept crosa şi mănuşa”, a precizat, într-un comunicat, Scott Salmond, director în cadrul Hockey Canada. Pentru a celebra golul marcat în prelungirile finalei cu SUA, din 28 februarie, Sidney Crosby a aruncat crosa şi mănuşile în aer. A fost un gol istoric, care a permis canadienilor să-i învingă pe americani, scor 3-2, şi să câştige aurul olimpic. După meci, crosa şi una din mănuşile hocheistului au fost de negăsit. Principalul sponsor al lui Sidney Crosby, Reebok, a oferit o recompensă de 10.000 de dolari canadieni pentru găsirea celor două obiecte.