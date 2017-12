RCJ FARUL, ÎNVINSĂ LA BAIA MARE

În primul meci de la reluarea pregătirilor, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a fost învinsă sâmbătă, scor 24-21 (12-7), în deplasare, de vicecampioana CSM Baia Mare. „Sunt mulţumit de băieţi, în contextul în care a fost primul meci amical, cu mulţi jucători noi. Mai avem de lucru, dar mă bucur că apărarea a mers foarte bine”, a declarat la final antrenorul secund Cristian Petre, care în ziua meciului a împlinit 35 de ani. Pentru formaţia constănţeană, pregătită de Neil Kelly şi Cristi Petre, au marcat: Neagu şi Apostol - câte un eseu, o încercare cu grămada, Taljard - 3 transformări. Au evoluat pentru RCJ Farul: Tamba, Turashvili, Sasu, Martac, C. Petre, Vueti, Mototolea, Malakai, Jantjies, Taljard, Ilie, Cazan, Apostol, Neagu, Stiopei. Au mai intrat: Bădălicescu, Pastramă, Agiacai, Gaiţă, Van Neel, L. Dumitru, Gheară. Fundaşul Florin Vlaicu a fost învoit pentru a fi alături de soţia sa la Bucureşti, unde ea urmează să nască în aceste zile.

SIMONA HALEP S-A ÎNTORS ÎN ŢARĂ

După ce s-a retras de la turneul de la Miami din cauza unor probleme medicale la piciorul drept, tenismena Simona Halep s-a întors în ţară în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Nu am putut să joc, dar sunt bine. Asta a fost, trebuie să mă protejez. Am avut o intervenţie la deget şi a trebuit să mă opresc”, a explicat constănţeanca, adăugând că nu se teme că ar putea pierde locul 5 ocupat în clasamentul WTA: „Nu mă tem de nimic, iar să fiu pe locul 5 este la fel ca şi cum aş fi pe locul 10”. Sportiva în vârstă de 22 de ani a ajuns ieri la Constanţa, unde va petrece câteva zile de relaxare alături de familie. Va pleca apoi spre Bucureşti, unde va face recuperare şi se va pregăti pentru partida cu Serbia, din barajul pentru calificarea în Grupa Mondială II din Cupa Fed, programată în perioada 18-20 aprilie.

TECĂU, ELIMINAT LA MIAMI

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer a fost eliminată, sâmbătă, în primul tur al turneului ATP de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 5.427.105 dolari. Cei doi au fost învinşi în runda inaugurală de cuplul francez Julien Benneteau şi Edouard Roger-Vasselin, cu 3-6, 6-3, 13-11, după ce au ratat o minge de meci la 9-8 în maxi-tie-break. Pentru prezenţa pe tabloul principal, Tecău şi Rojer vor primi un cec în valoare de 9.070 de dolari şi 45 de puncte ATP.

NICULESCU A PIERDUT ÎN TURUL SECUND LA MIAMI

Perechea Monica Niculescu / Klara Zakopalova (România/Cehia) a ratat, ieri, accederea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 5.427.105 dolari. Niculescu şi Zakopalova au fost învinse în turul al doilea, cu 6-3, 7-5, după o oră şi 22 de minute de joc, de perechea Alla Kudriavtseva / Anastasia Rodionova (Rusia / Australia). Pentru prezenţa în turul secund, Niculescu şi Zakopalova vor primi un cec de 16.950 de dolari şi 120 de puncte WTA. În primul tur, Niculescu şi Zakopalova au învins cu 6-0, 7-5, după 62 minute de joc, cuplul Sharon Fichman / Megan Moulton-Levy (Canada / SUA). Perechea Sorana Cîrstea / Anastasia Pavliucenkova (Rusia) s-a calificat în turul secund al probei de dublu feminin de la Miami, după ce a dispus în primul tur, cu 6-2, 3-6, 10-5, după o oră şi 15 minute de joc, de cuplul Alicja Rosolska / Silvia Soler-Espinosa (Polonia / Spania). În turul al doilea, Cîrstea şi Pavliucenkova vor întâlni perechea Martina Hingis / Sabine Lisicki (Elveţia / Germania).

HC ODORHEI, ELIMINATĂ DIN CUPA CHALLENGE LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin HC Odorhei a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia portugheză Aguas Manta Milaneza, cu 30-27 (15-12), în manşa retur a sferturilor de finală ale Challenge Cup, ratând calificarea în semifinale. În manşa tur din sferturi, echipa antrenată de Vlad Caba a învins, pe teren propriu, cu 31-28 (17-14), iar după cele două manşe, scorul general este 58-58. Portughezii s-au calificat însă mai departe datorită faptului că au marcat mai multe goluri în prima manşă, 28, faţă de cele 27 reuşite de HC Odorhei în retur.

AMICALE ÎNTRE NAŢIONALELE DE HANDBAL SENIOARE ŞI TINERET ALE ROMÂNIEI

Naţionalele de handbal senioare şi tineret ale României au disputat la Baia Mare, sâmbătă şi duminică, două meciuri de pregătire. Senioarele s-au impus de fiecare dată, cu 38-27 (sâmbătă) şi 31-22 (duminică). Selecţionerul primei reprezentative, Gheorghe Tadici, se confruntă cu un efectiv redus de jucătoare înaintea dublei amicale cu Germania, din 28 şi 29 martie, de la Baia Mare. Dintre jucătoarele convocate iniţial la reunire, opt nu mai fac parte din lotul gândit de antrenorul Tadici, din motive de sănătate sau personale. Ulterior acestei acţiuni, tricolorele vor mai avea o scurtă reunire între 14 şi 17 aprilie, pentru ca pe 1 iunie lotul să fie convocat pentru meciurile oficiale cu Belarus, din 11-12 iunie - turul şi 15 iunie - returul, din Grupa a 6-a preliminară a Campionatului European din acest an. În primele două meciuri din grupă, România a fost învinsă de Norvegia, cu 25-23 şi 30-18. La startul preliminariilor se află 26 de echipe împărţite în cinci grupe de câte patru echipe şi două grupe de câte trei echipe, din care primele două clasate se vor califica la turneul final. La turneul final, programat în perioada 7-21 decembrie, sunt calificate direct echipele naţiunilor organizatoare, Ungaria şi Croaţia.

NOU FORMAT ÎN LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat că Liga Campionilor la handbal masculin va avea un nou format din sezonul 2015-2016, numărul echipelor urmând a se mări la 28, faţă de 24 în prezent, decizia fiind luată de Comitetul Executiv al forului european. Potrivit anunţului EHF, numărul echipelor participante va fi mărit cu patru, urmând a se schimba şi formatul competiţiei. Astfel, vor fi formate patru grupe, A, B, C, D, componenţa acestora fiind stabilită în funcţie de rankingul echipelor. În Grupele A şi B vor fi 16 echipe, câte opt în fiecare, acestea urmând a juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Câştigătoarea fiecărei grupe se va califica direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Ultimele două clasate din fiecare grupă vor fi eliminate din competiţie, iar cele zece rămase se vor califica în faza eliminatorie. În Grupele C şi D vor fi 12 echipe, câte şase în fiecare grupă, şi acestea vor juca, de asemenea, meciuri tur-retur, fiecare cu fiecare. Primele două clasate din fiecare grupă vor juca “semifinale”, iar câştigătoarele se vor califica şi ele în faza eliminatorie. Celelalte echipe din Grupele C şi D vor fi eliminate din competiţie. Astfel, în faza eliminatorie vor lupta zece echipe din Grupele A şi D plus cele două din Grupele C şi D, adică 12 echipe. Câştigătoarele din această fază eliminatorie se vor califica în sferturile de finală, în care se vor alătura celor două echipe care s-au clasat pe primul loc în Grupele A şi B, pentru un total de opt participante. În sferturile de finală se va juca, de asemenea, eliminatoriu, tur-retur, iar câştigătoarele se vor califica la Turneul Final Four, care se va derula în sistemul semifinale şi finale. Liga Campionilor în actualul sezon, dar şi în următorul are acelaşi format, cu turnee de calificare, grupe principale, optimi de finală şi sferturi, acestea fiind eliminatorii, plus Turneul Final Four.

BELOGORIE BELGOROD A CÂŞTIGAT LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI MASCULIN

Formaţia rusă Belogorie Belgorod s-a impus în Final Four-ul Ligii Campionilor la volei masculin desfăşurat, sâmbătă şi duminică, la Ankara (Turcia). Rezultate - sâmbătă, semifinale: BELOGORIE BELGOROD - Zenit Kazan 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:17) şi Jastrzebski Wegiel - HALKBANK ANKARA 0:3 (21:25, 19:25, 19:25); duminică, finala mică: Zenit Kazan - Jastrzebski Wegiel 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 23:25); finala mare: Halkbank Ankara - Belogorie Belgorod 1:3 (18:25, 25:21, 16:25, 25:27). Premiile speciale ale turneului Final Four - MVP: Sergey Tetyukhin (Rusia / Belogorie Belgorod); best scorer: Michal Lasko (Italia / Jastrzebski Wegiel); cel mai bun atacant: Maxim Mikhaylov (Rusia / Zenit Kazan); cel mai bun jucător la serviciu: Emre Batur (Turcia / Halkbank Ankara); cel mai bun jucător la blocaj: Dmitriy Muserskiy (Rusia / Belogorie Belgorod); cel mai bun jucător la preluare: Matey Kaziyski (Bulgaria / Halkbank Ankara); cel mai bun coordonator de joc: Raphael Vieira de Oliveira (Brazilia / Halkbank Ankara); cel mai bun libero: Damian Wojtaszek (Polonia / Jastrzebski Wegiel); premiul Fair Play: Alexander Volkov (Rusia / Zenit Kazan).

PROGRAMUL PLAY-OFF-ULUI LN DE BASCHET FEMININ

Meciurile din faza play-off a Ligii Naţionale de baschet feminin vor începe în 2 aprilie, primele opt clasate la finalul sezonului regulat urmând să lupte pentru câştigarea titlului naţional. După disputarea etapei a 26-a a Ligii Naţionale, sâmbătă, s-a conturat şi tabloul confruntărilor din play-off: ICIM Arad (locul 1) - BCM Danzio Timişoara (locul 8); CSU Alba Iulia (2) - CSM Satu Mare (7); CSM Tîrgovişte (3) - Olimpia Braşov (6); Sepsi Sf. Gheorghe (4) - CSBT Alexandria (5). Echipele calificate în semifinale vor fi determinate prin sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, primele partide fiind programate în 2 aprilie. Ultimele şase clasate, Phoenix Galaţi, CSM Oradea, Rapid Bucureşti, U. Cluj, Nova Vita Tg. Mureş şi SCM Craiova, vor juca în play-out.

DOLNICEANU A CÂŞTIGAT ETAPA DE CUPĂ MONDIALĂ DE LA MOSCOVA

Tiberiu Dolniceanu a câştigat, sâmbătă, etapa de Cupă Mondială de sabie de la Moscova, el fiind la primul succes de acest gen din carieră. Dolniceanu a trecut în primul tur de japonezul Tomohiro Shimamura, scor 15-7, apoi s-a impus, până în semifinale, în faţa lui Gabriele Foschini (Italia, 15-7), Nicolas Rousset (Franţa, 15-10) şi Luigi Miracco (Italia, 15-12). În semifinale, Dolniceanu l-a învins pe germanul Matyas Szabo cu 15-14, iar în finală s-a impus în faţa sud-coreeanului Kim Jung Hwan, scor 15-10. Pentru Dolniceanu este al doilea podium în patru etape de Cupă Mondială în 2014, după bronzul de la Madrid. Ceilalţi sabreri români au terminat concursul de la Moscova pe următoarele poziţii: Alin Badea - locul 32, Dragoş Sîrbu - locul 38, Ciprian Gălăţanu - locul 50. La competiţie au participat 138 de sportivi.

FRANCOIS DELECOUR A CÂŞTIGAT RALIUL BRAŞOVULUI

Echipajul francez Francois Delecour - Dominique Savignoni (Peugeot 207 S2000), deţinător al titlului naţional, a câştigat, sâmbătă, Raliul Braşovului 2014, etapa inaugurală a Campionatului Naţional de raliuri. Învingătorii au devansat echipajul italian Marco Tempestini - Lucio Baggio (Ford Fiesta R5), cu 13,3 secunde, şi pe Dan Gîrtofan - Adrian Berghea (Skoda Fabia S2000), cu 36,4 secunde. Au urmat în clasament Sebastian Barbu - Sergiu Itu (Mitsubishi Lancer Evo X R4), Manuel Mihalache - Janos Soos (Mitsubishi Lancer Evo IX) şi Edwin Keleti - Botond Csomortani (Ford Fiesta R5). Printre cei care au abandonat s-au numărat ungurii David Botka şi Gergo Szabo (ex-campion al României) sau Bogdan Marişca. Etapa a doua a CN, Raliul Aradului, va avea loc în perioada 9-10 mai.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele partide din etapa a 11-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin s-au încheiat cu următoarele rezultate - Grupa E: Olympiacos Pireu - Laboral Kutxa 89-59, Unicaja Malaga - FC Barcelona 61-77, EA7 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes 76-69; Grupa F: Galatasaray Istanbul - FC Bayern München 76-69. Revenirea lui Spanoulis (14p) după accidentare s-a văzut şi pe tabela de scor, Olympiacos impunându-se clar în meciul de vineri seară, rămânând în lupta pentru calificarea în sferturile de finală. Calificare la care mai speră şi Galatasaray după victoria cu Bayern, fiind singura echipă din Turcia cu şanse reale de calificare în faza următoare!

RECORD DE AUDIENŢĂ PE „WEMBLEY“ LA UN MECI DE RUGBY

Partida dintre Saracens şi Harlequins, scor 32-17, în Aviva Premiership, prima divizie engleză de rugby, a consemnat un număr-record de spectatori la un meci de rugby între două echipe de club. Pe stadionul „Wembley“ din Londra au fost prezenţi nu mai puţin de 83.889 de spectatori. Precedentul record aparţinea tot celor de la Saracens şi fusese consemnat tot pe „Wembley“. Recordul la o partidă de rugby între două echipe naţionale a fost înregistrat în anul 2000, când la meciul dintre Australia şi Noua Zeelandă, la Sydney, au fost prezenţi 109.000 de spectatori.

ENGLEZUL MIKE BROWN, ALES CEL MAI BUN JUCĂTOR AL TURNEULUI CELOR ŞASE NAŢIUNI

Aripa engleză Mike Brown a fost desemnat cel mai bun jucător al ediţiei 2014 a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, fiind preferat irlandezilor Brian O'Driscoll şi Andrew Trimble. Jucătorul echipei Harlequins (28 de ani, 26 de selecţii) a adunat 34% dintre cele 68.000 de voturi ale internauţilor, faţă de 28% cât a primit legendarul centru irlandez O'Driscoll, retras la finalul competiţiei, şi 10% cât a reuşit să strângă fundaşul lui Ulster. Ierarhia a fost completată de alţi doi irlandezi, Jonathan Sexton şi Rob Kearney. Brown îi succede omologului său galez Leigh Halfpenny, câştigător al acestui titlu anul trecut. Autor a patru eseuri în cinci meciuri (unul contra Franţei, unul contra Scoţiei şi două contra Italiei), Mike Brown a încheiat competiţia drept cel mai bun marcator, la egalitate cu Jonathan Sexton. Turneul celor Şase Naţiuni 2014 a fost câştigat de echipa Irlandei.

PROCESUL LUI PISTORIUS A FOST PRELUNGIT PÂNĂ LA 16 MAI

Procesul campionului paralimpic sud-african Oscar Pistorius, care este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, a fost prelungit până la 16 mai, a anunţat ieri tribunalul din Pretoria. „Procesul lui Oscar Pistorius va continua la înalta curte din Gauteng (Pretoria), între 24 martie şi 4 aprilie, iar apoi va fi întrerupt o săptămână, din cauza închderii tribunalului. După această pauză, procesul va continua între 14 aprilie şi 16 mai 2014”, a precizat tribunalul, într-un comunicat. Oscar Pistorius este judecat din data de 3 martie, la Pretoria, pentru uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. Sportivul riscă o condamnare la 25 de ani de închisoare, în cazul în care se va dovedi că a fost crimă cu premeditare.