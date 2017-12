Un celebru prezentator de la Top Gear era să moară ars de viu într-un accident

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Richard Hammond, a văzut moartea cu ochii după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat de pe un deal și a izbucnit în flăcări. Potrivit The Guardian, accidentul a avut loc în orașul St. Gallen, în nord-vestul Elveției, în timpul filmărilor pentru emisiunea The Grand Tour, produsă de Amazon. Prezentatorul în vârstă de 47 de ani a reușit în ultimul moment să scape din automobilul electric Rimac Concept One, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Colegul lui Hammond, Jeremy Clarkson, a scris despre accident pe Twitter, numindu-l "cel mai înfricoșător" accident la care a asistat vreodată. Producătorul emisiunii, Andy Wilman, a declarat pentru Sunday Mirror: "Când au văzut cum arăta mașina, au crezut că Richard a murit. Dacă Richard ar fi ieșit cu câteva secunde mai târziu, ar fi fost incinerat în mașină". Hammond a fost dus cu ambulanța la un spital din apropiere, suferind în urma accidentului doar o fractură la genunchi. "A fost foarte norocos. Este un adevărat miracol", a adăugat producătorul Andy Wilman. Accidentul a avut loc în timp ce Hammond conducea cu viteză mare în apropierea dealului Hemberg.

Nu este singurul incident de acest gen pentru celebrul prezentator. În luna martie, Richard Hammond a mai suferit un accident, de motocicletă, tot în timpul unor filmări pentru emisiunea The Grand Tour.