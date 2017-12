Un şomer din Cumpăna s-a trezit peste noapte cu un credit de 10 mii de euro

Seria escrocheriilor financiare ale căror victime sînt constănţenii continuă. De data aceasta, un bărbat din Cumpăna s-a trezit dator la o unitate bancară constănţeană, deşi nu a luat niciun credit. Constantin Daniel Bărbulescu s-a prezentat, ieri, la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, susţinînd că cineva s-a folosit de datele sale de identitate pentru obţinerea unui împrumut bancar. Tînărul spune că la sfîrşitul săptămînii trecute a primit o înştiinţare de la Raiffeisen Bank, prin care i se aducea la cunoştinţă faptul că i-a fost acceptată cererea de acordare a unui împrumut de 5.000 de euro, precum şi rata de 100 euro pe care urma să o plătească timp de şase ani. Întrucît nu depusese niciodată o astfel de cerere, el s-a dus la sediul băncii din Constanţa pentru a lămuri problema. “Am rămas foarte uimit ştiind că nu am făcut niciun împrumut. De altfel, nici nu aş fi putut, pentru că nu îndeplineam condiţiile. Eu sînt şomer, nu aş fi avut din ce să plătesc ratele”, a afirmat Constantin Bărbulescu. Spre surpriza sa însă, angajaţii băncii i-au pus în vedere că acesta nu este primul credit pe care îl primeşte de la bancă, ba mai mult, i-au şi pus la dispoziţie dosarul cu actele în baza cărora obţinuse banii. “În felul acesta, am descoperit că pe numele meu mai exista un împrumut, obţinut la sfîrşitul lui august, tot pe 5.000 de euro, pentru care nu am primit înştiinţare acasă. Poate dacă nu eram anunţat acum, aş fi aflat cînd era prea tîrziu, cînd ar fi venit să-mi pună sechestru pe casă pentru că nu am plătit ratele”, a mai spus Bărbulescu. După studierea dosarului, bărbatul a descoperit că datele folosite pentru obţinerea creditului erau falsificate. Astfel, deşi tînărul nu este în prezent angajat nicăieri, din documentele aflate la sediul băncii, reieşea că ar fi economist la firma TOPOSERV SRL din Constanţa. În acelaşi dosar se găseşte şi o factură eliberată de Electrica Dobrogea SA, asupra căreia Bărbulescu are suspiciuni că ar fi falsificată. “În primul rînd, pe o factură normală trebuie să apară însemnele societăţii. Ei bine, pe cea care a fost folosită pentru obţinerea creditului, acestea nu există. Ba mai mult, factura a fost eliberată de la casieria situată pe str. Primăverii din Constanţa, dar eu, fiind din Cumpăna, nu îmi plătesc acolo lumina”, a adăugat păgubitul. Cît priveşte modalitatea în care ar fi ajuns datele sale de identitate pe mîna escrocilor, tînărul bănuieşte că e posibil ca aceştia să-i fi găsit buletinul pe care l-a pierdut în urmă cu două luni. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, aceasta nu este prima plîngere pe care o primesc privind obţinerea unor credite de la Raiffeisen Bank, în baza unor documente false. Săptămîna trecută, o femeie din Constanţa a cerut ajutorul anchetatorilor, spunînd că a fost de asemenea victima unei escrocherii, pe numele său fiind luat un împrumut de cîteva mii de euro. Anchetatorii bănuiesc că escrocheriile ar fi puse la cale de membrii unei reţele de falsificatori şi au demarat o anchetă pentru depistarea lor.