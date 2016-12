A 16-a ediție a Turului Dobrogei s-a încheiat duminică

Cea de-a 16-a ediție a Turului Dobrogei, organizată de Clubul Sportiv Bilal 2000 Constanţa şi Federaţia Română de Ciclism, în colaborare cu Asociaţia „Black Sea Equilibrium” şi Asociaţia „Terra Semper Fidelis” Perspectivă pentru Viitor, s-a încheiat duminică, după trei zile de concurs. Spre deosebire de edițiile anterioare, competiția din acest an a fost dedicată mai mult copiilor, cadeților și amatorilor, reprezentând o modalitate de selecție pentru cluburile din toată țara. Câștigătorii au fost: Ion Andrei (cadeți), Mihai Pârvan (juniori), Valentin Pleșa (seniori), Andreea Ionescu (junioare), Ilie Filip Grigorescu (amatori masculin) și Daniela Negulescu (amatori feminin). Un premiu special a primit Mihnea Harasim, cel mai tânăr rutier din pluton care a luat startul la toate probele Turului Dobrogei. Printre participanți s-a numărat și fostul mare ciclist Mircea Romașcanu, întos pe bicicletă la vârsta de 62 de ani. „M-am antrenat de plăcere, din bucuria de a vedea natura și pentru a vedea câți cicliști mai sunt pe șosea. Am observat că sunt mulți care practică ciclismul, dar puțini care vin la concurs, iar prin prezența mea am încercat să atrag mai mulți participanți”, a spus veteranul Turului Dogrobei din acest an.