Berlusconi declară că Merkel şi Sarkozy i-au ucis credibilitatea internaţională

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, în cursul unei conferinţe de presă convocate sâmbătă seară, la Villa Gernetto, una dintre reşedinţele sale, lângă Milano, a declarat că se simte obligat să rămână în politică pentru a reforma justiţia italiană, a criticat măsurile de austeritate luate de Guvernul Monti, a criticat Germania şi a criticat fiscul italian. Berlusconi a confirmat că nu va candida la funcţia de premier la viitoarele alegeri legislative din primăvara anului 2013, dar a adăugat că, după sentinţa de vineri din dosarul Mediaset, se simte obligat să rămână în politică, pentru a reforma justiţia.

Silvio Berlusconi a atacat apoi Germania, ”ţară care deţine hegemonia în Europa şi care a impus cu forţa deciziile UE”. Decizii greşite, după părerea fostului premier, care a spus că numai când economia este în creştere se pot impune măsuri de austeritate. Il Cavaliere este convins că numeroasele critici pe care le-a adus, în trecut, politicilor de austeritate decise în Europa de Germania şi de Franţa au dus la discuţii în contradictoriu între el, Angela Merkel şi Nicolas Sarkozy, ce i-au deteriorat imaginea la nivel internaţional. ”Merkel şi Sarkozy au încercat să ucidă credibilitatea mea la nivel internaţional”, a afirmat Berlusconi. Acesta a mai spus că şi-a dat demisia, în noiembrie 2011, pentru a-i permite guvernului tehnocrat condus de Mario Monti să poată ajuta Italia prin reforme, dar acestea nu au fost realizate. Fostul premier a mai spus că ”Fiscul italian îi exasperează pe contribuabili, prin extorcare fiscală, iar Italia a devenit un regim de poliţie fiscală”. În încheierea conferinţei de presă de la Villa Gernetto, Berlusconi a atacat din nou magistratura italiană şi a declarat: ”În Italia nu există o adevărată democraţie, ci o magistrocraţie, o adevărată dictatură a magistraţilor. Iată de ce eu am acum datoria de a continua activitatea politică, cu scopul de a reforma justiţia italiană”.

NO MONTY DAY Mii de manifestanţi de stânga şi de extremă stânga au început să defileze sâmbătă, în centrul Romei, la apelul unor mici partide de stânga asociate sindicatelor autonome, pentru a protesta în cadrul unei No Monti Day împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului italian. Marşul a început în jurul orei 12.30 GMT şi a fost strict supravegheat de poliţie, pentru a se evita orice degenerare, aşa cum s-a întâmplat în cadrul unei manifestaţii similare convocate de Indignaţi, în urmă cu un an, împotriva lui Silvio Berlusconi, în timp ce Italia era în plină furtună financiară. Manifestanţii arborau marionete gigantice ale lui Mario Monti, Angela Merkel şi Barack Obama. Ei răspundeau în special la apelul Partidului Comunist al Muncitorilor, al Refondării Comuniste şi al sindicatelor autonome. Prefectura Romei a impus marşului un anumit traseu, interzicând orice circulaţie a automobilelor în cartier, iar primarul capitalei a lansat un apel la manifestanţi să respecte oraşul.