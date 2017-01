“Dăruiește Aripi” dotează secția de nou-născuți a SCJU Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța are încă multe secții care necesită modernizări și dotări, însă fondurile limitate împiedică acest lucru. Secțiile renovate și dotate pe banii exclusiv ai Consiliului Județean Constanța, unele și cu sprijin de la Ministerul Sănătății și din bani ai SCJU, sunt similare secțiilor din străinătate, așa cum, de altfel, se dorește să arate întreg spitalul. În prezent se lucrează intens la Clinica de pediatrie, însă unitatea are nevoie nu doar de condiții bune de cazare, ci și de dotări. În ajutorul SCJU a venit, însă, de acum un an, Asociația “Dăruiește Aripi”. În 2014, asociația și-a propus un proiect de reabilitare a secției de neonatologie a SCJU Constanța. ”Proiectul are ca obiectiv aducerea la standarde europene a compartimentului de terapie intensivă și a celui de îngrijire a nou-născuților prematuri, nu numai prin reabilitarea fizică a sectoarelor respective, ci și prin procurarea echipamentelor medicale, absolut necesare pentru îngrijirea nou-născuților prematuri sau bolnavi, precum și prin facilitarea participării personalului medical la cursuri de perfecționare profesională efectuate în spitale moderne din țară”, se arată într-un comunicat al Asociației.

SPECIALIZĂRI Prin efortul asociației s-au alăturat proiectului numeroase firme, dar și persoane fizice, care și-au orientat cei 2% din impozitul pe venit către îndeplinirea obiectivelor. ”În prezent, 5 membri ai echipei de medici și asistente medicale a secției de neonatologie efectuează un curs de reanimare neonatală și cardiologie neonatală, desfășurat la Spitalul ”Marie Curie” din București, sub tutela științifică a dr. Cătălin Cârstoveanu, șeful secției de terapie intensivă neonatală a acestui spital”, potrivit sursei citate.

DOTĂRI Secția de neonatologie a SCJU Constanța a fost dotată cu un sistem propriu de telemedicină, prin care medicii pot lua legătura în orice moment cu colegii de la ”Marie Curie”. ”În cadrul proiectului, Asociația “Dăruiește Aripi” s-a implicat cu entuziasm și a donat secției două aparate pentru administrare de oxigen pentru nou-născuți, ce vor fi inaugurate joi, 21 mai, ora 11.30, în secția de neonatologie, compartimentul terapie intensivă neonatală. Conducerea SCJU sprijină proiectul, fiind convinsă că reabilitarea secției este de un real folos întregii comunități locale și regionale, în condițiile în care procentul de nou-născuți prematuri este într-o alarmantă creștere în ultimii ani și nevoile de îngrijire și terapie ale acestora vor fi din ce în ce mai mari”, potrivit ”Dăruiește Aripi”.