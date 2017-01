Drăgulescu atacă dur Guvernul României

06:24:25 / 28 Decembrie 2015

Handbal

Nu prea-i dau dreptate lui Dragulescu. Premiile in sport sunt,in mod normal,in functie si de interesul ramurei sportive. Spre ex as aprecia mai mult o medalie la fotbal,handbal,volei sau baschet decat o salba de medalii de aur la tir,canotaj,lupte,scrima sau biathlon. De aceea multe tari fac eforturi,logice,de a creia conditii cat mai bune sporturilor cu prize la spectator si de a recompense cat mai bine performanta. Sa luam ex Poloniei sau Ungariei acestea s-au orientat spre astfel de sporturi de echipa si nu trebuie sa ne mire tot mai mult implicarea lor in titluri europene,mondiale sau olimpice. Vremea laudelor comuniste cu numarul total de medalii a trecut de mult