Fruntașele Ligii a IV-a joacă pe teren propriu

08:24:24 / 07 Octombrie 2016

Farul

Farul nu a fost nici odata castigatoarea unei competitii oficiale,dar a avut nenumarati jucatori de mare valoare. La sfarsitul anilor 50 si in continuare in anii 60 a avut mereu o prezenta onorabila in campionatul national de juniori totul culminand in 62 si 63 cand au castigat titlul sub comanda regretatului si reputatului antrenor Bibi Smarandescu. Am citit cu tristete ca ieri a fost inmormantat portarul campion Radu Argeseanu. Ce-au trecut anii! In fotografia publicata in ziar ia - am revazut pe Radu Argeseanu,pe Mihai Stoica-Copacul,pe fostii colegi de elementara sau liceu Doru Olteanu si Hula,pe fostul coleg de serviciu Titi Vlad alaturi de ceilalti campioni si de nea Bibi. Toti cei din fotografie(Doamne ce tineri erau!) au continuat activitatea dupa juniorat la diferite echipe in campionatele republicane,unii cu mai mult succes,altii cu mai putin. Cred ca se merita o incursiune ziaristica prin arhive pentru ca si cei de azi,mai tineri sau mult mai tineri sa stie ca am avut si noi campioni,ca Farul a avut un centru de juniori important,ca in afara celor doua titluri a mai jucat doua finale,in 58 si 83(finala in care a jucat si Hagi)