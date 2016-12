Ministerul Agriculturii primește cei mai mulți bani la rectificarea bugetară

Ministerele Agriculturii, Dezvoltării Regionale, Fondurilor Europene şi Finanţelor vor primi cei mai mulţi bani la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, iar sumele puse la dispoziţia Transporturilor şi Energiei vor fi diminuate, per total deficitul urmând să rămână la 1,85% din PIB. Astfel, Ministerul Agriculturii va primi în plus 769,5 milioane lei, Dezvoltarea Regională - 754,4 milioane lei, Fondurile Europene - 729,6 milioane lei, Finanţele - 584,3 milioane lei, Apărarea - 558,1 milioane lei, Educaţia - 271,4 milioane lei, Afacerile Interne - 269,2 milioane lei, Justiţia - 245 milioane lei, Serviciul Român de Informaţii - 140,4 milioane lei, Afacerile Externe - 132,8 milioane lei, iar Ministerul Muncii - 80,1 milioane lei, potrivit proiectului de rectificare. Vor fi reduse, în schimb, bugetul Ministerului Transporturilor, cu 1,61 miliarde lei, şi cel al Energiei, cu 108,1 milioane lei.