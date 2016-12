Patru constănțeni au participat la preselecția „Crizantema de aur”

La Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski” s-a organizat, luni, preselecția regională pentru cea de-a 49-a ediție a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare și Creaţie a Romanţei „Crizantema de aur”, care va avea loc între 20 și 22 octombrie la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște.

Doar patru concurenți și-au manifestat intenția de a participa la preselecție: profesoara de muzică Maria Stîngă, designerul și interpreta de muzică ușoară Liliana Cornilă, studentul Tudor-Adrian Boloca de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” și un împătimit al romanțelor, în vârstă de 60 de ani, Marin Dachi. Juriul a fost format din directorul artistic al Festivalului „Crizantema de aur”, îndrăgita interpretă de muzică ușoară și de romanță, Alina Mavrodin, directorul TNOB, soprana Daniela Vlădescu, prof. univ. dr. Dumitru Lupu, Liliana Fustanela de la Radio Constanța și Ionuț Dulgheriu de la Radio Doina. Rezultatele preselecțiilor vor fi anunțate pe site-ul festivalului, pe 30 iunie, însă, până atunci, cei care nu au putut ajunge la preselecția de la Constanța pot veni la cea de la București, joi, 23 iunie, ora 10.00. Mai au o șansă și sâmbătă, 25 iunie, de la ora 10.00, la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște.

„În toamna acestui an, așa cum bine știu iubitorii romanței din România, se va desfășura cea de-a 49-a ediție a Festivalului Național de Interpretare și Creației a Romanței „Crizantema de aur”, iar de două luni suntem în preselecții regionale, pentru pregătirea concursului de interpretare. După foarte mulți ani au fost reluate aceste preselecții prin țară. Suntem bucuroși că le-am oferit și dobrogenilor posibilitatea de a fi jurizați de către personalități ale vieții culturale din Constanța, pentru a avea șansa să urce, la toamnă, pe scena festivalului de romanțe. Ne-am bucura ca tot mai mulți dobrogeni să urce pe scena Festivalului „Crizantema de aur”. Am avut preselecții în mai, la Craiova, Cluj și Iași, iar acum, la Constanța. Urmează preselecțiile de la București și Târgoviște”, a declarat, pentru „Telegraf”, directorul artistic al Festivalului „Crizantema de aur”, interpreta Alina Mavrodin.

SOPRANA DANIELA VLĂDESCU ȘI DUMITRU LUPU, ÎN JURIUL NAȚIONAL „Anul acesta, am reluat colaborarea cu Uniunea Compozitorilor și am avut deja preselecția pentru concursul de Creație. Mă bucur să anunț că iubitul compozitor Dumitru Lupu este chiar în juriul de Creație. Uniunea Compozitorilor și-a desemnat membrii în acest sens. Au fost alese zece romanțe în primă audiție și am convingerea că unele dintre ele chiar vor scrie pagini frumoase în repertoriul unor soliști de romanțe foarte iubiți în România. Există un mare public iubitor de romanțe, pe care, din păcate, nu-l slujesc prea mult televiziunile și radiourile, pentru că nu mai promovează sau promovează foarte puțin acest gen muzical de patrimoniu”, a mai spus Alina Mavrodin.

Alături de compozitorul Dumitru Lupu, care va juriza romanțele înscrise la secțiunea Creație, în juriul Festivalului „Crizantema de aur” de la Târgoviște, la secțiunea Interpretare, se va afla și soprana Daniela Vlădescu.

UN DEZIDERAT: ROMANȚA, PE LISTA UNESCO Directorul artistic al tradiționalului Festival „Crizantema de Aur” și-a manifestat încrederea în viitorul romanței. „Am speranța că lucrurile se vor schimba pentru că, pentru prima oară în istoria festivalului, „Crizantema de aur” se desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, iar noi am început demersurile pentru ca romanța românească să fie inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, ceea ce, sunt convinsă, va da un nou imbold creatorilor și interpreților de romanțe, dar și autorităților să protejeze acest gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, care este dedicat marii muzici și poeziei românești. În țările europene, aceste genuri muzicale de patrimoniu sunt protejate. Tocmai ce a intrat și fado-ul pe lista patrimoniului cultural UNESCO, prin efortul și dragostea extraordinare ale portughezilor pentru muzică lor. Ce este fado-ul altceva decât o romanță a portughezilor? Ce este romanța românească altceva decât cântecul nostru de suflet al marilor creatori, al marilor voci, al poeziei românești, o minunată expresie a dorului, a dragostei, a duioșiei și a smereniei cu care marii interpreți au ajuns la glorie”, a subliniat directorul artistic al Festivalului „Crizantema de aur”, Alina Mavrodin.

