Trupa britanică Queen şi-a lansat propriul brand de bere, Queen Bohemian Lager, pentru a marca împlinirea a patru decenii de la lansarea cântecului ”Bohemian Rhapsody”. Legendarul grup britanic s-a asociat cu compania RnR Brew Ltd. - cu care a colaborat şi în trecut pentru a lansa brandul Killer Queen Vodka - pentru a produce un brand de bere, Queen Bohemian Lager, al cărui nume reprezintă un omagiu adus cântecului ”Bohemian Rhapsody”, compus de Freddie Mercury pentru albumul ”A Night at the Opera” din 1975.

Berea Queen Bohemian Lager este fabricată şi îmbuteliată în Boemia, o provincie din Cehia care a făcut parte din fostul Imperiu Austro-Ungar, ai cărei locuitori sunt vorbitori de limbă germană. În aceeaşi provincie a fost creată şi celebra bere Pilsner, în 1551. Reţeta de preparare are la bază o bere care există deja pe piaţă, Bohemian Czech Pilsner. Berea Queen Bohemian Lager a preluat calităţile unice ale brandului Pilsner, pe care le-a combinat cu o serie de ingrediente speciale, aprobate de membrii trupei Queen, şi a devenit un nou tip de bere blondă, uşor aromată, cu o concentraţie de alcool de 4,7%. Folosind doar ingrediente locale, berea Queen Bohemian Lager respectă normele de fabricaţie foarte stricte din UE, care garantează un produs cu o calitate specifică, fabricat într-o zonă specifică, în acest caz Cehia, similar şampaniei produse în regiunea Champagne din Franţa.

Cântecul ”Bohemian Rhapsody” a stat nouă săptămâni pe primul loc în topul britanic - UK Single Chart - după lansarea sa din 1975 şi, din nou, alte cinci săptămâni în 1991, după decesul solistului grupului britanic, Freddie Mercury. Trupa Queen, alcătuită în prezent din chitaristul Brian May, toboşarul Roger Taylor şi noul lor colaborator, solistul american Adam Lambert, continuă să interpreteze această piesă.