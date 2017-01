Rundă favorabilă pentru FC Farul

După ce a ratat incredibil victoria în deplasarea de la Suceava, FC Farul Constanța are ocazia să-și asigure locul în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, dacă va obține victoria în confruntarea cu SC Bacău, programată marți, la Constanța, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), în etapa a 22-a. În plus, constănțenii s-ar apropia astfel și de primele clasate, ținând cont că Dacia Unirea Brăila nu joacă în această rundă, iar Academica Clinceni și Dunărea Călărași se vor confrunta în meci direct. „Nu avem emoții în privința locului din play-off, pentru că băcăuanii nu prea au cum să ne mai ajungă. Au un meci în plus și un program greu în ultimele runde, însă nu aceasta este problema noastră. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte în perspectiva play-off-ului”, a spus antrenorul Farului, Constantin Gache.

Programul celorlalte meciuri ale etapei a 22-a - sâmbătă, ora 11.00: ACS Berceni - Gloria Buzău, CS Balotești - Oțelul Galați, Ceahlăul Piatra Neamț - Rapid CFR Suceava, Academica Clinceni - Dunărea Călărași; ora 13.00: Rapid București - Bucovina Pojorâta (în direct la Digi Sport 1). Dacia Unirea Brăila stă.

Clasament: 1. Rapid 43p (golaveraj: 29-8), 2. Călăraşi 39p (40-10), 3. Brăila 38p (27-17), 4. Clinceni 36p (35-19), 5. FC FARUL 32p (32-24), 6. SC Bacău 29p (22-22), 7. Berceni 28p (25-27), 8. Buzău 26p (22-29), 9. Suceava 23p (20-28), 10. Baloteşti 18p (15-25), 11. Pojorîta 16p (26-37), 12. Oţelul 12p (10-29), 13. Ceahlăul 10p (10-33).

