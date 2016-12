Selena Gomez, la dezintoxicare

Cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez, implicată până de curând într-o relaţie cu Justin Bieber, s-a internat în secret, la începutul lunii ianuarie, într-un centru de dezintoxicare din Arizona, la îndemnul familiei, care a încurajat-o să caute sprijin specializat. Selena Gomez, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut că s-a internat pe 5 ianuarie, timp de două săptămâni, în centrul de reabilitare Dawn at The Meadows, din Arizona, deoarece membrii familiei au sfătuit-o să facă acest lucru din cauza stilului de viaţă petrecăreţ, cântăreaţa subliniind că decizia nu a avut legătură cu consumul de droguri şi alcool. Centrul Dawn at The Meadows tratează tineri între 18 şi 26 de ani care se confruntă cu traume emoţionale, dependenţă sau diagnostic dual.

Selena Gomez, despre care s-a afirmat în presă că fuma regulat marijuana cu fostul ei iubit, Justin Bieber, şi-a anulat, de asemenea, turneul care urma să aibă loc în Australia, în cursul lunii februarie... pentru a petrece mai mult timp cu ea însăşi. Conform unei surse, Selena este fericită, sănătoasă şi s-a întors deja la lucru. De altfel, cântăreaţa a postat recent o fotografie pe platforma Instagram, în care apare în studioul de înregistrare, însoţită de comentariul ”terapie”. Născută în Dallas, Gomez a început să joace în filme de la vârsta de şapte ani şi a primit primul său rol major în 2003, în ”Spy Kids 3-D: Game Over”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney ”Wizards of Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar în 2009 a câştigat un premiu Emmy. În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, ”When The Sun Comes Down”, după ce în 2010 cucerise fanii din toată lumea cu ”A Year Without Rain”, urmarea materialului ei discografic de debut, ”Kiss & Tell”.