Semnal de alarmă tras de Gică Hagi

Startul actualului sezon nu este unul prea strălucit pentru FC Viitorul, formaţia care producea marea surpriză la finalul campionatului trecut, devenind campioana României. După un succes cu scorul de 3-0 în prima etapă, cu Gaz Metan Mediaş, au urmat în Liga 1 trei înfrângeri, 0-2 cu CFR Cluj, 0-1 cu Dinamo Bucureşti şi 0-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe. Iar cu doar trei puncte acumulate în primele patru etape formaţia constănţeană a ajuns în partea inferioară a clasamentului, jucătorii părând să nu facă faţă ritmului impus de prezenţa în preliminariile Ligii Campionilor. Cum vor urma şi partidele din play-off-ul UEFA Europa League, pentru jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi se anunţă zile grele, dacă nu îşi vor reveni rapid la forma arătată în finalului sezonului precedent.

„Un moment greu, dificil pentru noi. După un an făcut bine sunt şi momente din acestea, grele, care trebuie analizate cu toată responsabilitatea. Ceva trebuie schimbat. Din păcate, ne lipsesc rezultatele, punctele. În ultimii treizeci de metri ne lipseşte luciditatea jucătorului. Am avut ocazii în care trebuia să terminăm meciul. Trebuie să redresăm lucrurile. Va fi un an foarte greu. I-am avertizat imediat după ce am câştigat campionatul. Va fi mult mai greu să ne menţinem acolo sus. Am avut dreptate. Se pare că va fi un an de suferinţă, un an greu”, a declarat la conferinţa de presă Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei en titre.

Rezultatele din etapa a 4-a - vineri: ACS Poli Timișoara - Juventus București 2-1 (Al. Munteanu 9, Mailat 68 / C. Ţîră 90), FC Voluntari - FC Botoșani 1-3 (Voduţ 34 / Golofca 11, 45+1, L. Fulop 54); sâmbătă, 5 august: Sepsi Sf. Gheorghe - FC Viitorul 1-0 (Hadnagy 90+2), CSM Poli Iași - CFR Cluj 0-2 (Culio 22-pen., Hoban 33).

Programul celorlalte partide - duminică, 6 august, ora 18.30: CS U. Craiova - Astra Giurgiu, ora 21.00: Concordia Chiajna - FCSB; luni, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 10p (golaveraj: 10-3), 2. CFR Cluj 10p (8-1), 3. FCSB 7p (4-2), 4. Dinamo București 6p (4-1), 5. Astra Giurgiu 6p (5-3), 6. ACS Poli Timişoara 6p (3-5), 7. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (4-7), 8. CS U. Craiova 5p (4-2), 9. FC Voluntari 4p (5-6), 10. CSM Poli Iași 4p (1-4), 11. FC Viitorul 3p (3-4), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Juventus București 1p (2-7), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (0-6).