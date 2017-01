Start și în returul Seriei Nord din Liga a VI-a

Duminică, în Seria Sud din Liga a VI-a la fotbal, sunt programate partidele din cadrul etapei a 15-a, a doua din returul campionatului. Iată jocurile (ora 14.00): Viitorul II Cobadin - Trophaeum Adamclisi; Sport Prim Oltina - AS Carvăn (ora 15.00); AS Ciocârlia - AS Bărăganu; Olimpia Constanța - Marmura Deleni (teren Voința); AS Independența - CS II Agigea (se joacă la Fântâna Mare, de la ora 11.00); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni; Inter Ion Corvin - Viitorul Mereni (ora 12.00). Clasament Seria Sud: 1. Oltina 37p; 2. Agigea II 29p; 3. Mereni 28p (golaveraj 48-23); 4. Ion Corvin 28p (49-31).

În Seria Nord, care cuprinde numai 12 echipe, returul începe duminică, o săptămână mai târziu față de Seria Sud. Iată meciurile din etapa a 12-a (ora 11.00): Steaua Speranței Siliștea - Pescărușul Gârliciu; Voința Cochirleni - Spicul Horia; Pescarul Ghindărești - Dunaris Topalu (ora 14.00); Viitorul Târgușor - Ulmetum Pantelimon; Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman; Înfrățirea Cogealac - Viitorul Cuza Vodă (ora 14.00). Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 28p; 2. Cochirleni 24p; 3. Tortoman 22p; 4. Ciobanu 21p.

LA TOATE MECIURILE DIN WEEKEND, MOMENT DE RECULEGERE ÎN MEMORIA LUI VELI SELATIN

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri anunță cu regret încetarea din viață a fostului arbitru și observator Veli Selatin. „A fost arbitru în cadrul CJA Constanța începând cu anul 1986, cu peste 1.000 de jocuri pe plan local. După încetarea activității de arbitru, în anul 2010, a activat ca observator de arbitri. Sincere condoleanţe familiei!“, se arată în comunicatul AJF și CJA. Înmormântarea a avut loc vineri, la Cimitirul Musulman din Cumpăna. În memoria lui Veli Selatin, care a decedat joi, la numai 53 de ani, din cauza unei boli incurabile, la toate meciurile organizate de AJF Constanța sâmbătă și duminică se va ține un moment de reculegere.

CURSURI DE ANTRENOR DE FOTBAL - LICENȚĂ UEFA C ȘI DE INSTRUCTOR-MONITOR DE FOTBAL

Asociaţia Județeană de Fotbal Constanța, prin Comisia Tehnică, organizează cursuri pentru obținerea licenței de antrenor de fotbal UEFA C și pentru obținerea licenței de instructor-monitor de fotbal. Pentru înscrieri, doritorii sunt așteptați zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00, la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Data-limită pentru înscriere este 31 martie 2016. Documentele necesare pentru înscriere sunt: acte de identitate, acte de studii, cazier judiciar, adeverință medicală, taxa curs. Relații suplimentare pot fi obținute la telefoanele 0241-61.35.33 (sediul AJF Constanţa), 0733-10.56.53 sau 0742-57.95.31 (prof. George Focan) și 0721-02.86.63 sau 0763-39.60.33 (Stere Guteanu).

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri anunță că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal. Deschiderea cursului este programată pentru data de 31 martie 2016, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

Citește și:

Primele două clasate din Liga a IV-a se înfruntă la Mihai Viteazu

S-a reluat și Liga a VI-a, însă doar Seria Sud

Juniorii de la Portul, „încurcați“ de Kogălniceanu