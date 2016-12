UNPR a negociat fuziunea cu PNL la Cotroceni?

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aruncat joi bomba pe scena politică, cerând UNPR și Președinției să clarifice informațiile conform cărora la Cotroceni s-ar fi purtat negocieri privind fuziunea PNL cu UNPR. Dragnea a explicat că, în cazul în care chiar s-au purtat aceste negocieri, se poate vorbi despre o implicare neconstituțională a șefului statului în viața de partid. În replică, președintele UNPR, Valeriu Steriu, a precizat, joi, că a fost la Cotroceni, dar nu să negocieze, ci a fost cu Liviu Dragnea și ceilalți lideri ai partidelor parlamentare la consultarea pe tema Brexitului. ''Informațiile despre prezența mea la Cotroceni sunt ca în bancurile cu Radio Erevan. Adevărul este că am fost la Cotroceni, dar nu să negociez. Adevărul e că nu am fost singur la Cotroceni, dar nu cu Gabriel Oprea, ci cu Liviu Dragnea și Vasile Blaga și Alina Gorghiu, când toți președinții partidelor politice parlamentare am participat la consultarea cu partidele politice pe tema Brexit'', a scris Steriu pe pagina sa de Facebook.