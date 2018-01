10.000 de turişti au profitat de ”O săptămînă la mare”

Secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Turism din România (FPTR), Dragoş Răducan, a anunţat că aprox. 10.000 de români au apelat la programul "O săptămînă la mare" din acest an, cu peste 30% mai mulţi decît în 2006. Programul a înregistrat un interes mult mai mare în ultimele două serii, din iunie, după ce, în seriile din luna mai, sub jumătate din cele aprox. 8.000 de locuri au fost ocupate. Potrivit lui Răducan, la seria încheiată în 16 iunie s-au vîndut toate biletele, iar la precedenta au fost cumpărate 70% din tichete. "Am fost surprinşi să constatăm că mulţi din cei care mergeau în Bulgaria s-au reorientat şi au preferat litoralul românesc. Motivul este acela că în Bulgaria românii nu sînt priviţi foarte bine, iar acest lucru i-a făcut pe turişti să prefere să rămînă acasă", a spus Răducan. El a adăugat că se intenţionează organizarea acestui program şi la finalul sezonului, însă hotelierii nu sînt de acord decît după 15 septembrie, deoarece, de la 1 septembrie, vor să lanseze o altă ofertă de atragere a turiştilor şi abia apoi se gîndesc la programul "O săptămînă la mare". "Important este să ne ajute vremea", a spus Răducan, adăugînd: “Agenţiile cîştigă foarte puţin din programul acesta, dar îi obişnuiesc pe clienţi să le treacă pragul. Pe termen lung poate reprezenta un cîştig”. Programul “O săptămînă la mare” s-a desfăşurat în 26 de hoteluri din 12 staţiuni de pe litoral, cele mai căutate fiind Mamaia, Neptun şi Eforie Nord.