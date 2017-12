150 de miliarde lei pentru un sistem de transcriere a şedinţelor de judecată

Ministerul Justiţiei (MJ) a lansat, ieri, licitaţia pentru cumpărarea unui sistem integrat de înregistrare audio şi transcriere a şedinţelor de judecată, avînd la dispoziţie peste 14,5 milioane de lei fără TVA pentru plata acestor echipamente, ce vor fi amplasate în 642 de săli de judecată. Potrivit anunţului MJ, sistemul a fost estimat la valoarea de 14.554.621,85 de lei noi fără TVA. MJ solicită ca produsele IT şi soft-urile aferente să fie livrate la toate instanţele de judecată din ţară, fie ele curţi de apel, tribunale sau judecătorii. Termenul de finalizare a implementării proiectului este de şapte luni. Pentru a participa la licitaţie, companiile trebuie să achiziţioneze cu suma de 20 de lei, caietul de sarcini care conţine cerinţele detaliate ale sistemului pe care MJ urmează să-l cumpere cu bani de la bugetul de stat. Următorul pas este ca firmele să prezinte, cu titlul de garanţie de participare, o scrisoare bancară în valoare de 146.000 de lei, dar şi o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea fără TVA a contractului, tot sub formă de scrisoare bancară. În cazul în care contractul va fi încredinţat unui grup de firme, acesta trebuie legalizat. Participanţii vor prezenta, conform caietului de sarcini, şi alte documente fiscale, din care să rezulte bonitatea, cum ar fi o declaraţie de eligibilitate sau un certificat de atestare fiscală valabil la data deschiderii ofertelor. Participanţii vor fi obligaţi să-şi demonstreze şi capacitatea tehnică de a respecta contractul, cu documente precum recomandări din partea altor beneficiari de proiecte similare, declaraţii care să conţină produse similare livrate în ultimii trei ani sau referitoare la partea din proiect ce va fi realizată de subcontractanţi. Licitaţia este deschisă, termenul limită de primire a ofertelor fiind 21 mai, ora 11.00. Plicurile cu oferte vor fi deschise în aceeaşi zi. Printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată de Guvern la sfîrşitul anului trecut, termenul limită pentru introducerea sistemului de înregistrare audio-video a şedinţelor de judecată a fost prelungit cu un an, pînă la data de 1 ianuarie a anului viitor. Termenul iniţial a fost stabilit pentru 1 iulie 2006, ulterior fiind amînat pentru 1 ianuarie 2008. Procedura de achiziţie pentru dotarea instanţelor cu echipamentele necesare înregistrării şedinţelor de judecată s-a derulat în cursul anului trecut, dar a fost anulată ca urmare a apariţiei unor probleme procedurale, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a implementa proiectul.