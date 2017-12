171 de constănţeni, despăgubiţi de CEC pentru Daciile neachiziţionate

În primele trei zile de la demararea campaniei de despăgubire a clienţilor CEC care au depus bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni înainte de 1989 pentru achiziţionarea de autoturisme, pe la ghişeele CEC Bank Constanţa s-au perindat 171 de persoane. „În total sînt, deocamdată, 660 de constănţeni care au de primit sume între 14.000 şi 38.000 lei cu titlu de despăgubire. Sumele depind, bineînţeles, de mai mulţi factori cum ar fi: vechimea depunerii, mărimea sumei depuse, dacă au fost retrase sau nu sume din depozitele pentru autoturisme”, a declarat directorul sucursalei Constanţa a CEC Bank, Alexandru Georgescu. Dacă banii nu sînt ridicaţi sub formă de numerar de la ghişeul serviciului de despăgubire CEC, ei rămîn automat în contul Privilegiu, pe numele fiecărui despăgubit. Este un cont curent dotat cu dobîndă de cont de depozit de 8,5% pe an, la care clientul nu plăteşte impozit pe dobîndă. Directorul CEC a spus că-i sfătuieşte pe constănţenii în drept să-şi păstreze banii su formă de economii în contul Privilegiu decît să-i risipească pe cheltuieli pe care le vor regreta ulterior. „Oricum, majoritatea despăgubiţilor se gîndesc să economisească la noi, dar sînt liberi s-o facă şi la alte bănci. Ei pot depune şi scoate banii oricînd din Privilegiu, dacă aleg însă să-şi mute banii din despăgubire la alte bănci, ideal ar fi s-o facă prin virament bancar, pentru că vor evita astfel piederea de 0,5% survenită din costul retragerii de cash. Acest comision îl aplică orice bancă”, a explicat Georgescu. Viramentul este avantajos şi din punct de vedere al operativităţii, adică se pot trimite oricînd şi orice sume de bani din cont spre alt cont din altă bancă fără a se aştepta scadenţa pentru a nu se pierde dobînda. De asemenea, un card de debit este foarte util în cazul eliminării comisionului retragerii de cash din contul Privilegiu, mecanismul fiind următorul: titularul transferă sume din Privilegiu pe cardul de debit, cu care merge apoi la bancomatele CEC să retragă numerarul dorit sau poate plăti direct la comercianţi cu cardul. Conducerea CEC Bank Constanţa a mai declarat că despăgubirile merg 100% fără dificultate, dosarele au fost soluţionate şi completate din luna martie, fiind astfel eliminate problemele legate de situaţia titularilor, a moştenitorilor acestora sau a pierderii de documente. Constănţenii care nu au depus încă dosarele de despăgubire la CEC pot face în continuare acest lucru, pentru că banii care li se cuvin există în trezoreria CEC. Trebuie menţionat că au fost deja opt cazuri în care cei în drept au venit după 31 octombrie să depună dosarele de despăgubire la CEC Bank Constanţa, iar depăşirea termenului nu a fost un impediment.