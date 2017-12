A crescut numărul de bolnavi de TBC care recidivează

Deşi anul calendaristic 2007 a început de mai bine de şapte luni, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au elaborat programul naţional de control al tuberculozei abia luna aceasta. Programul nu este doar pentru an, ci a fost creat pentru intervalul 2007-2011 şi se ocupă de toate problemele medicale şi de colaborare între medicii pneumologi şi celelalte organizaţii ale Ministerului Sănătăţii. Funcţionarea programului de control al tuberculozei este asigurată de o structură organizată ierarhic pe trei nivele, fiecare nivel avînd atrubuţii bine stabilite. Baza dezvoltării acestui program este reprezentată de reţeaua de asistenţă medicală primară, care asigură identificarea suspiciunilor de tuberculoză şi care aplică tratamentul bolnavilor. “Primul nivel îl reprezintă reţeaua de pneumologie a Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte ministere cu reţele proprii de servicii de sănătate, precum şi din reţeaua de laboratoare de bacteriologie. Reţeaua de prevenire a TBC a Ministerului Sănătăţii cuprinde 189 de dispensare şi 76 de unităţi sanitare cu paturi. Al doilea nivel este reprezentat de unitatea judeţeană şi cel de al treilea, de unitatea centrală de management a programului de prevenire a TBC care funcţionează în cadrul Institutului de Pneumologie din Bucureşti. Structura programului este aceeaşi ca în toţi anii, numai că înainte, acesta era reglementat doar de către Ministerul Sănătăţii, iar în acest an, este oficializat prin hotărîre de Guvern. Acest lucru responsabilizează mai mult medicii”, a declarat coordonatorul programului de control al tuberculozei din judeţul Constanţa, dr. Emanoil Vasiliu. Prin intermediul acestui program, se urmăreşte implementarea tratamentelor sub strictă observaţie, menţinerea ratei de depistare a TBC la peste 70% din populaţie şi scăderea ratei mortalităţii prin TBC. “La nivelul judeţului nostru, în 2007, am înregistrat, în primele şase luni, 466 de cazuri noi, avînd un indice de 130,7 la suta de mii de locuitori. În aceeaşi perioadă a anului 2006, am diagnosticat cu TBC 572 de persoane, cu un indice de 161, 9 la suta de mii de locuitori. La Dispensarul TBC din Constanţa, care deserveşte în jur de 500.000 de persoane au fost înregistrate, în 2007, 322 de cazuri, iar în 2006, 411. Dacă la Medgidia, în primele şase luni ale anului în curs, am înregistrat 53 de cazuri, faţă de 47 din 2006, la Mangalia, am înregistrat doar 31 de cazuri, spre deosebire de 55 de pacienţi diagnosticaţi cu TBC în anul 2006, fiind considerată cea mai importantă scădere din acest an”, a continuat dr. Vasiliu. În ceea ce priveşte numărul de copii bolnavi de TBC, în 2007, au fost înregistrate 22 de cazuri, spre dosebire de 2006, cînd au fost depistaţi ca avînd tuberculoză 37 de copii, cu vîrsta cuprinsă între 0 şi 14 ani. “Deşi avem de-a face cu o scădere importantă a numărului de cazuri, ne situăm puţin peste media naţională. De asemenea, în întreaga ţară, se constată o creştere a cazurilor readmise. Astfel, în judeţul Constanţa, în 2007, au fost înregistrate 129 de astfel de cazuri, iar în 2006, 104. Acest lucru înseamnă că, deşi cazurile noi scad, este nevoie să se instituie măsuri bine stabilite de supraveghere a tratamentului la pacienţii care prezintă riscul unei recidive. Este vorba de cazurile sociale, de cei imunodepresivi şi cei dependenţi de alcool”, a declarat dr. Vasiliu.