A încetat din viaţă Johnny Otis

Cântăreţul american Johnny Otis a murit la reşedinţa sa din Altadena, în statul California, la vârsta de 90 de ani. Pe numele său real John Alexander Veliotes s-a născut în decembrie 1921, din părinţi americani de origine greacă, în nordul Californiei. A crescut însă în cartierul Berkeley, locuit predominant de familii afro-americane, şi a luat cunoştinţă încă din copilărie cu muzica şi cultura acestora, ascultând blues, gospel şi swing. Mai târziu a preluat numele de scenă Johnny Otis şi şi-a înfiinţat propriul grup la jumătatea anilor 1940 şi a avut primul său hit odată cu lansarea piesei „Harlem Nocturne”. A avut două hituri R&B, „Mistrustin\' Blues” şi „Double Blues” în anii 1950 şi un al treilea, „Willie and the Hand Jive”, în 1958. Johnny Otis a compus, totodată, primul hit al cântăreţei Etta James, intitulat „The Wallflower”, care a avut succes în 1955, hitul din 1961 „Every Beat of My Heart” pentru Gladys Knight and the Pips, şi a produs piesa „Hound Dog”, făcută celebră de Elvis Presley în 1956.

Johnny Otis a devenit DJ pentru postul de radio KFOX din Los Angeles şi s-a implicat în politică şi în mişcarea pentru drepturi civile. A scris despre ambele subiecte în 1968, în romanul său de debut „Listen to the Lambs”. Artistul a devenit şi preot, la sfârşitul anilor 1970. S-a mutat ulterior în nordul Californiei, unde a devenit proprietarul unei ferme organice. Însă acest „pionier” din istoria culturală nord-americană nu s-a îndepărtat niciodată de prima lui dragoste, muzica, şi a continuat să susţină concerte şi să plece în turnee până aproape de vârsta de 80 de ani, cântând la festivaluri de blues şi jazz, alături de fiul său, Shuggie Otis. Johnny Otis a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1994.