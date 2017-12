AC Milan începe o nouă eră. Era chinezească!

AC Milan a intrat de vineri într-o nouă eră, în care noul conducător, chinezul Li Yonghong, a anunțat deschiderea unui nou capitol în istoria legendarului club italian de fotbal, după 31 de ani sub conducerea lui Silvio Berlusconi. „Astăzi e o zi importantă, în care am deschis un nou capitol în istoria legendară a Milanului. Avem o mare responsabilitate către toți tifosi și vrem să le împlinim așteptările. Milan e unul dintre cele mai bune cluburi din lume, cu 118 ani de istorie glorioasă. În ultimii 30 de ani, clubul a obținut succese de neuitat. Toate aceste succese și toate starurile care au jucat aici fac ca tifosi să aștepte revenirea clubului în vârful Europei. Este obiectivul nostru pentru viitor și pentru tifosi, din toată lumea, să iubească și mai mult AC Milan”, a declarat președintele Li Yonghong în prima sa conferință la clubul lombard.

Clubul italian, unul dintre cele mai prestigioase din lume, a fost vândut oficial joi unui grup de investitori chinezi, Rossoneri Sport Investment Lux, pentru 740 de milioane de euro. În cei 31 ani în care Berlusconi a fost președinte, AC Milan a cucerit 29 de trofee, inclusiv cinci în Cupa Campionilor Europeni sau în Liga Campionilor. Aflată în prezent pe locul 6 în Serie A, Milan a încheiat ultimele trei campionate pe locurile 8, 10 și 7, fiind la ani-lumină de gloria sa de altădată.

Despre chinezul care a cumpărat clubul de la Silvio Berlusconi se știu puține lucruri. Are afaceri în construcții, ambalaje și fosfați, iar New China Building, Zhuhai Zhongfu Enterprise și Zhuhai Zhongfu Plastic Bottling Co Ltd sunt numele câtorva dintre companiile deținute de asiatic. În China, el nu are o imagine prea bună, fiind destul de controversat. Se spune că, în anii 90, ar fi înșelat 18.000 de doponenți, însă escrocheria este negată oficial de Li. În vremurile mai recente, în 2012, ar fi comis ilegalități la Bursa din Shanghai și ar fi fost amendat cu 80.000 de euro pentru încălcarea unumitor norme.

AC Milan este ultimul nume pe lunga listă a cluburilor europene de fotbal care au atras în ultimii doi ani capitaluri venite din China. În Anglia le găsim pe Manchester City (China Media Capital și Citic Capital posedă din 2015 ceva mai puțin de 14% din acțiuni, pentru 375 de milioane de euro), West Bromwich Albion (fondul de investiții Yunyi Guokai Sports Development deține 88% din acțiuni, pentru 220 de milioane de euro), Aston Villa (este deținut de Recon, fondul controlat de omul de afaceri Tony Xia, care a plătit 76,5 de milioane de lire sterline), Wolverhampton (deținut de puternicul conglomerat Fosun, condus de Guo Guangchang, unul dintre cei mai bogaţi oameni din China; a fost cumpărat pentru 45 de milioane de lire sterline) și Birmingham City (Grupul Trillion Trophy Asia este în posesia a 50,6% din acțiuni, pentru 12,3 milioane de lire sterline).

În Spania, chinezii au investit la Espanyol Barcelona, Atletico Madrid și FC Granada, în Italia la Internazionale Milano, iar în Franța la FC Sochaux-Montbeliard, AJ Auxerre, OGC Nice și Olympique Lyon. Tot companii din China controlează cluburile Slavia Praga (Cehia) și ADO Den Haag (Olanda).