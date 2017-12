Accident provocat de neatenţia la volan

La doar cîteva minute după ce traficul rutier pe Drumul Naţional (DN) 22C a fost deblocat după un tragic accident rutier petrecut în apropierea oraşului Medgidia, în care un bărbat şi-a pierdut viaţa în timp ce a efectuat o depăşire nepermisă, poliţiştii rutieri au fost solicitaţi la o altă coliziune produsă din cauza neatenţiei la volan. Conform agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, o camionetă Mazda, înmatriculată B 152109, care rula dinspre Constanţa spre Valu lui Traian, a fost izbită în spate de o Skoda Fabia, cu numărul GR 03 VKS, al cărei şofer nu a păstrat distanţa legală faţă de maşina care rula în faţa sa. În urma coliziunii, şoferul Mazdei a suferit mai multe traumatisme uşoare în zona capului. Mult mai gravă a fost situaţia pasagerilor celei de-a doua maşini în care se aflau soţia conducătorului autor, Ionuţ Sefciu, de 30 de ani, şi fiica acestuia, de cinci ani. Aflate în stare de şoc după accident, mama şi fetiţa au necesitat asistenţă medicală din partea unui echipaj SMURD: „Micuţa a scăpat cu un traumatism la gleznă, iar mama sa doar cu nişte escoriaţii la nivelul membrelor”, a precizat Alexandra Cojocaru, medicul ambulanţei. Martor la accident, Ionuţ Blehoianu, un alt participant la trafic aflat la volanul unei dube Fiat, înmatriculat B 76 ZTG, a relatat cauzele care au condus la acest accident: „Mă deplasam dinspre Constanţa spre Valu lui Traian şi în faţa mea se afla un scuter care a vrut să treacă de pe banda doi, pe banda unu. Pentru că nu s-a asigurat, eu am pus frînă, dar maşina mea nu are ABS şi am patinat din cauza carosabilului umed. Şoferul Mazdei a încetinit ca să mă ajute pe mine, moment în care a fost izbit din spate de conducătorul Skodei.” Ionuţ Sefciu, şoferul Skodei, a declarat, la rîndul său: „Soţia mea îi citea o povestei Mariei. Mergeam normal cînd am observat că maşina din faţa mea a oprit brusc din cauza unui alt şofer a cărui maşină ajunsese în şanţul de pe marginea drumului. Nu am avut cum să-l mai evit”. Familia Sefciu se întorcea acasă după un scurt concediu petrecut pe litoral.