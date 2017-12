Adio Andre!

Sportivul american Andre Agassi a fost eliminat, duminică, în turul trei al turneului de la US Open şi a spus adio lumii tenisului. În vârstă de 36 de ani, Agassi a anunţat în luna iunie că va disputa ultimul său turneu la US Open, competiţie pe care a cîştigat-o de două ori (1994 şi 1999) şi unde a fost finalist în 1990, 1995, 2002 şi 2005. Duminică, el a fost eliminat în turul III de germanul Benjamin Becker, care l-a învins cu 7-5, 6-7, 6-4, 7-5. “Tabela arată că am pierdut. Dar nu arată ce am cîştigat. Timp de 21 de ani, am găsit insipraţie pe lîngă voi, loialitate şi generozitate. Mi-aţi permis să mă odihnesc pe umerii voştri pentru a-mi îndeplini visele, vise pe care nu le-aş fi putut atinge niciodată fără voi. Voi păstra aceste momente pentru restul vieţii mele”, a mulţumit Agassi, la finalul meciului. În 21 de ani de carieră, americanul a cîştigat 60 de turnee, dintre care 8 de Grand Slam. Este singurul jucător din istorie care a triumfat în cele patru turnee de Grand Slam, iar în plus are în palmares şi un titlu olimpic (1996). Marţea trecută, după meciul din primul tur cu Andrei Pavel, lui Agassi i s-a făcut o injecţie cu cortizon, iar vineri, după succesul în faţa cipriotului Marcos Baghdatis i s-a făcut o injecţie antiinflamatorie pentru a calma sciatica de care suferea din 2005. În momentul în care a revenit la vestiare, duminică, Agassi a fost ovaţionat îndelung de coechipierii săi din lumea tenisului. “Am fost dezamăgit când am intrat pe teren, pentru că Andre a pierdut. Cînd a venit la vestiare, l-am aplaudat. El ne-a mulţumit: «Băieţi, nu există aplauze mai frumoase decât cele primite de la voi»”, a spus scoţianul Andy Murray.