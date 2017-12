ADN-ul lui Strauss-Kahn, pe îmbrăcămintea cameristei

Analizele de laborator au confirmat prezenţa ADN-ului fostului director general al FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), pe bluza femeii care l-a acuzat de agresiune sexuală, au declarat surse citate de postul de televiziune american NBC. Una din mostrele de ADN prelevate fostului director FMI şi mostrele de pe îmbrăcămintea cameristei sunt identice. O altă sursă a precizat că poliţia continuă analiza probelor ridicate din apartamentul de la hotelul Sofitel din New York, unde s-au produs faptele. Procuratura a anunţat joi punerea sub acuzare a lui DSK, pentru agresiune sexuală, sechestrare şi tentativă de viol. Avocaţii apărării au respins acuzaţiile şi au declarat că nu există dovezi care să susţină ipoteza unui act sexual forţat. DSK a fost eliberat vineri, pentru o cauţiune de un milion de dolari şi se află sub supraveghere într-un apartament de lux din New York.

• Negocieri secrete • Prieteni ai lui DSK au contactat în secret rude ale cameristei care îl acuză de agresiune sexuală, propunându-le bani pentru a renunţa la proces. Tânăra are rude în fosta colonie franceză Guineea. Un om de afaceri apropiat de DSK este încrezător în demersurile privind ajungerea la o înţelegere: ”Va scăpa şi se va întoarce în Franţa. Nu va sta la închisoare. Femeia va primi foarte mulţi bani”. Procurorii îi oferă protecţie cameristei şi îi monitorizează chiar şi telefoanele mobile, dar rudele acesteia din Africa trăiesc într-un sat foarte sărac, unde nu sunt drumuri asfaltate, nici electricitate sau telefoane. Venitul lunar este de 45 de dolari în aceste zone. Familia din Africa a cameristei nici măcar nu aflase de problemele ei, până la venirea reporterilor occidentali în sat.

• China susţine Franţa la FMI? • China sprijină candidatura ministrului francez de Finanţe, Christine Lagarde, la conducerea FMI, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Paris, Francois Baroin. Ţările din FMI trebuie să numească un nou director general în locul lui DSK, care a demisionat săptămâna trecută. Ţările europene o vor sprijini, foarte probabil, pe Lagarde, dacă aceasta se hotărăşte să candideze. Însă, câteva ţări cu economii emergente ar prefera să vadă un non-european la conducerea FMI. Întrebat despre declaraţiile francezilor, un purtător de cuvânt de la MAE chinez a invocat comentariile făcute de guvernatorul Băncii Centrale, Zhou Xiaochuan, care a spus că managementul de top ar trebui să reflecte mai bine schimbările din modelele economice globale şi să reprezinte pieţele emergente. Aceste comentarii nu au clarificat preferinţa Chinei.