Alegerea lui Tăriceanu la Senat - momeală pentru liberali?

USL RELOADED? Numărul 2 în PNL, Klaus Iohannis, este cel care a stuchit tot ce înseamnă foşti colegi de guvernare, care a tot strigat până acum că liderii PSD sunt cei care, prin declaraţiile lor, lasă uşa deschisă liberalilor doar pentru a face anticampanie pentru PNL. Acelaşi Iohannis a transmis, ieri, un mesaj controversat. El a declarat că mai vede posibilă o colaborare între liberali şi social democraţi după ruperea USL: “În practică s-a văzut că lucrurile pot fi aduse la un numitor comun. USL s-a rupt, dar asta nu înseamnă că trebuie să ştergem tot cu buretele. A funcţionat, chiar şi la guvernare. În opoziţie a funcţionat excelent, dar chiar şi la guvernare a funcţionat bine un an jumate. Nu se va reveni în alianţă. Asta nu înseamnă că nu se poate gândi o coaliţie de guvernare între liberali şi social democraţi. Nu acum, într-o altă etapă, când se va ivi. Nu pot fi excluse astfel de scenarii şi, în măsura în care liderii acestei coaliţii vor colabora foarte bine, se pot obţine rezultate”. Cine să-i mai înţeleagă? Ei bine, tot Iohannis a spus, ieri, că alegerea lui Călin Popescu-Tăriceanu în funcţia de preşedinte al Senatului cu ajutorul PSD s-a dorit a fi „o momeală pentru unii membri PNL“, o încercare de „a induce nesiguranţă în PNL“. Şi totuşi, Iohannis a încercat să dea asigurări că niciun coleg liberal „nu a tras concluzii greşite“, iar faptul că „Tăriceanu, senator independent, este preşedintele Senatului nu reprezintă nimic din punct de vedere politic”. Întrebat ce câştig ar putea aduce Tăriceanu PSD-ului, Iohannis a răspuns: „Acea promovare-surpriză a domnului Tăriceanu este îndreptată împotriva PNL, nu pro-PSD. PSD nu câştigă nimic de acolo”.

DEMISIE... DE VIS Partea cea mai interesantă a discuţiei este legată de alegerile europarlamentare. Un jurnalist a amintit că preşedintele PNL, Crin Antonescu, a spus că îşi va da demisia dacă partidul nu va obţine 20% la alegeri şi l-a întrebat pe Iohannis ce părere are. Răspunsul a fost tipic liberal... să spunem. Iohannis a explicat cum organizaţiile partidului sunt „suficient de motivate” pentru a obţine scorul mult visat, aşa că scenariul prezentat de şeful lui de partid, dar şi avertismentul cu demiterea altora „nu vor ajunge să fie puse în practică”: „Am auzit ce a spus şi nu a spus chiar aşa. Este o traducere liberă după un pasaj pe care l-a formulat Crin Antonescu. Aşa am înţeles eu, ca simplu prim-vicepreşedinte”. Lăsaţi, domnule „simplu prim-vicepreşedinte” Iohannis, că nici în 2012 Crin Antonescu nu şi-a dat demisia, deşi făcuse mare caz de asta. În fine, jurnaliştii au încercat să-l tragă de limbă pentru a vedea dacă este tentat să candideze la Preşedinţie, însă Iohannis a spus că este „undeva pe coada clasamentului“ în intenţiile de vot ale românilor, chiar dacă are „un procent relativ mare la încredere“. E drept că s-a vehiculat posibilitatea unui schimb de candidatură la prezidenţiale, pe modelul Băsescu-Stolojan în 2004, astfel încât Klaus Iohannis să intre în cursa pentru Cotroceni din partea PNL, însă se pare că Antonescu nu va renunţa cu una, cu două.