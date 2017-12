Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines

Amenințarea teroristă nu are limite. După recentele atentate din Tunisia, când oameni nevinovați au avut ghinionul de a se afla în bătaia puștii unui psihopat motivat de doctrina extremismului islamic, vigilența forțelor de ordine este maximă în toată lumea. Din păcate, niciodată nu este destulă precauție atunci când vine vorba despre cei al căror principal scop în viață este acela de a ucide în numele Islamului.

Ieri, un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat pe aeroportul din capitala Indiei, New Delhi, în urma unei amenințări cu bombă, a declarat un oficial de securitate indian, citat de Reuters. Zborul TK-65, cu 148 de pasageri la bord, făcea legătura între Istanbul și Bangkok. Gărzile naționale de securitate din India au fost puse în stare de alertă, a relatat postul de televiziune Times Now. Turcia a anunțat, luni, sporirea efectivelor militare la granița cu Siria, pentru a contracara eventuale atacuri ale grupării teroriste Stat Islamic, un motiv în plus pentru presupușii teroriști de a lansa amenințări cu bombe la adresa intereselor turce pretutindeni în lume. Din fericire, s-a dovedit a fi vorba despre o alertă falsă, ultima dintr-o serie care au vizat zboruri ale companiei Turkish Airlines. Incidentul a fost confirmat de o purtătoare de cuvânt a Turkish Airlines, care a precizat că nu a fost descoperit niciun dispozitiv explozibil și că toți pasagerii sunt în siguranță. Potrivit agenției de știri Anadolu din Turcia, un zbor de luni al companiei, de la Istanbul la Londra, a efectuat, de asemenea, o aterizare de urgență la Belgrad, după descoperirea unui laptop nerevendicat.

Jihadiştii SI au lansat, luni, o ofensivă în nordul Siriei, în cursul căreia au atacat localitatea Ain Issa, cucerită acum două săptămâni de YPG (Unităţile de Protecţie a Poporului Kurd), relatează Reuters. În acest context, președintele SUA, Barack Obama, a anunțat că, în zilele următoare, coaliţia internaţională condusă de SUA îşi va intensifica lupta împotriva SI. ”Vom viza conducerea şi infrastructurile SI în Siria”, a promis Obama, aflat în vizită la Pentagon. Potrivit lui, pierderile importante suferite de jihadiştii din cadrul SI indică faptul că această organizaţie extremistă va fi, în cele din urmă, învinsă. De asemenea, el a declarat că SI va fi înfrânt doar dacă SUA vor primi o susţinere eficientă din partea partenerilor săi angajaţi în campania împotriva islamiştilor din Siria şi Irak.

RECRUTĂRI ONLINE ÎN SUA Gruparea Statul Islamic (SI) folosește aplicații de internet criptate pentru a recruta pe teritoriul american, a avertizat, luni, directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, cerând organizarea unei dezbateri publice despre sistemele de criptare inviolabile. FBI este vârful de lance al unei campanii lansate în SUA împotriva sistemelor de codificare inviolabile pe care marii giganți ai internetului precum Google, Apple sau Yahoo le propun consumatorilor. ”Recrutori ai grupării SI în Siria folosesc din ce în ce mai mult aplicații de mesagerie criptate, pentru a recruta zeci de americani perturbați și a-i duce la moarte”, potrivit directorului FBI. Aceste comunicații nu pot fi interceptate, chiar dacă există mandat judiciar, a notat Comey într-un articol publicat pe site-ul Lawfareblog.com, specializat în securitate națională. ”Nu există nicio îndoială că oameni rău-intenționați pot comunica nepedepsiți într-o lume a criptării puternică și universală”, a subliniat Comey.

Biroul Federal de Investigații cere ca orice sistem de codificare să aibă o intrare secretă, pe unde poliția să poată avea acces la date, în cazul unei anchete judiciare, însă companiile de înalte tehnologii se opun categoric acestui lucru.