“Am fost judecat pentru o faptă şi un prejudiciu inexistente”

ACUZE NEFONDATE Judecătorii constănţeni au amânat, ieri, pentru data de 21 februarie, pronunţarea în dosarul în care preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a fost judecat, la cererea DNA, pentru abuz în serviciu. Preşedintele CJC nu a dorit până ieri să facă niciun fel de declaraţii despre acest proces. Deranjat de apariţia unui material într-un cotidian local, Nicuşor Constantinescu a decis să spună care este scopul acestui proces. “Azi dimineaţă (n.r. - ieri), în timp ce îmbrăcam băiatul să-l duc la şcoală, se uita pe acest ziar (n.r. - Cuget Liber). Băiatul meu are şapte ani şi ştie să citească. Eu vă întreb cum v-aţi simţi când copilul dumneavoastră ar vedea aşa ceva în ziare, o astfel de mizerie, pentru că altfel nu o pot numi. Eu nu am văzut un astfel de atac ordinar asupra unui cetăţean, nu împotriva unui preşedinte de CJ! Am fost eu oare condamnat la puşcărie? Eu nu sunt cetăţean român? Nu am dreptul la prezumţia de nevinovăţie? Cu alte cuvinte, hai să-l judecăm mai repede pe Constantinescu şi să-l băgăm la puşcărie, că vin alegerile. Nu contează că nu există o condamnare în prezent. Acei jurnalişti spun, cu această poză şi cu minciunile publicate, că sunt vinovat şi că trebuie să intru la puşcărie. Până acum nu am vrut să vorbesc public despre acest dosar. Dar, văzându-l pe copilul meu că plânge cu această mizerie în mână, m-am hotărât să vă spun despre ce este vorba”, a declarat Constantinescu.

ISTORIC Istoria procesului este lungă şi pline de răsturnări de situaţie. În 7 iulie 2005, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a sesizat Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la nereguli grave în derularea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană. „În plângere am sesizat că domnul comisar european Johnatan Sheele, fostul preşedinte al CJC Stelian Duţu şi alţi indivizi au furat banii europeni. Cum au furat? Prin facturi de consultanţă pe şantierul staţiei de epurare de la intrarea din Mamaia, după ce consultanţa pentru acest proiect fusese consumată şi executată înainte să ajung eu preşedinte al CJC. Ei emiteau facturi de consultanţă după ce măsura se terminase”, a spus Constantinescu. În urma anchetei OLAF s-a confirmat majoritatea aspectelor reclamate de preşedintele CJC, recomandându-se autorităţilor române declanşarea unei anchete pentru aducerea în faţa justiţiei a celor vinovaţi şi recuperarea prejudiciilor. OLAF a indicat cu precizie infracţiunile şi modul de operare, însă procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au procedat la transformarea denunţătorului Nicuşor Constantinescu în inculpat, iar faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni s-a luat măsura neînceperii urmăririi penale.

ANCHETĂ POLITICĂ? Deşi toate datele, inclusiv expertiza dispusă de instanţa de judecată, arată faptul că măsurile luate de Constantinescu nu au produs niciun prejudiciu, aceste măsuri fiind perfect legale şi în interesul instituţiei, procurorii DNA continuă să îl considere pe acesta vinovat pentru o faptă şi un prejudiciu inexistente. Procurorii DNA spun că preşedintele CJC nu a făcut plăţile pe măsura ISPA conform contractului. În primul rând CJC nici nu era parte în contract, el fiind doar beneficiarul final. Mai mult decât atât, UE a spus că toate plăţile sunt oprite până când se găsesc vinovaţii şi se recuperează prejudiciul. Asta însemna că CJC nu avea cum să plătească nimic. “În realitate, plăţile trebuiau făcute de către Ministerul de Finanţe, prin oficiul special. Brusc, pentru aşa-zisele întârzieri de plăţi, Constantinescu ajunge să fie anchetat, iar DNA să ceară pedeapsa cu închisoarea, fără a exista păgubaşi, fără ca RAJA să se constituie parte civilă în acest caz, întrucât s-a îndreptat împotriva Ministerului de Finanţe, care nu a făcut plăţile. Singurii păgubaşi sunt cei de la DNA. Dacă aşa se judecă în România, fără a fi audiat ca să pot prezenta documentele, ce pot face? Înseamnă că sunt condamnat politic. Materialul din Cuget Liber conţine numai minciuni care nu au nicio legătură cu realitatea. Am trimis avocatul cu toate documentele la instanţă. Mi-am exprimat, prin avocatul meu, dreptul la tăcere. Să stabilească instanţa vinovăţia. Pe urmă mă voi îndrepta eu împotriva fiecăruia pentru abuz în serviciu. Mă voi îndrepta şi împotriva celor de la Cuget Liber şi le voi cere 100 de miliarde de lei vechi daune. Şi lui Bosânceanu, şi ziaristului care a scris şi care nu a dat nici măcar un telefon să mă întrebe care este punctul meu de vedere. Probabil că urmăresc să mă condamne pentru a nu putea candida la alegeri”, a afirmat preşedintele CJC.