Anamaria Marinca şi Marian Crişan, membri ai juriilor la Festivalul de Film de la Sarajevo

Actriţa Anamaria Marinca şi regizorul Marian Crişan fac parte din juriile competiţiilor de lungmetraj, respectiv scurtmetraj, ale Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo, ce are loc între 12 şi 20 august. Totodată, regizorul Corneliu Porumboiu a fost desemnat preşedinte al unui juriu special al secţiunii Scurtmetraj, ce va acorda un premiu special, care implică o nominalizare la premiile Academiei Europene de Film. Alături de Porumboiu, din acest juriu vor mai face parte: Dylan Leiner, vicepreşedinte Sony Pictures Classics (divizia de producţie şi achiziţii), şi Eva Vezer, director al Hungarian Film Union.

Actriţa Anamaria Marinca, cunoscută în special pentru rolul Otiliei din „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu, distins cu Palme d\'Or în 2007, va face parte din juriul secţiunii Lungmetraj, alături de regizorul maghiar Benedek Fliegauf, directorul departamentului Film al Festivalului de la Cannes, Wieland Speck, director al programului Panorama al Festivalului de la Berlin şi actriţa Mirjana Karanovic din Serbia (preşedintele juriului). Regizorul Marian Crişan face parte din juriul competiţiei de scurtmetraje a festivalului, alături de Hannah McGill, director artistic al Festivalului Internaţional de Film de la Edinburgh şi Igor Stankovic, director şi fondator al companiei de distribuţie MCF MegaCom.

De asemenea, „Felicia înainte de toate\", debutul în lungmetraj al lui Răzvan Rădulescu, va avea premiera mondială la Sarajevo, în competiţia de lungmetraj a festivalului de la Sarajevo. Cu Ozana Oancea în rol principal, filmul, regizat de Rădulescu şi Melissa de Raaf, spune povestea Feliciei, care face o vizită familiei sale din România, ea locuind în străinătate. Felicia trebuie să prindă avionul pentru a ajunge acasă, la copilul ei, însă toate întîmplările par a-i fi potrivnice. Totodată, România este reprezentată în competiţia de scurtmetraj de „O familie\", de Emanuel Pârvu. Cu Monica Davidescu şi Dan Tudor în distribuţie, filmul explorează modul în care planurile unei familii pot fi date peste cap de anunţarea unei nunţi. Filmul „Constantin şi Elena\", de Andrei Dăscălescu, distins cu premiul pentru debut la ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), participă în competiţia de documentare a Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo. Pelicula a primit, în 2008, premiul pentru debut la Festivalul de Film Documentar de la Amsterdam. Andrei Dăscălescu, regizorul şi producătorul documentarului, a lucrat cu Francis Ford Coppola şi Walter Murch la filmul „Tinereţe fără tinereţe/ Youth Without Youth\", cea mai recentă producţie a celebrului regizor american. Cunoscut monteur şi inginer de sunet, Andrei Dăscălescu a fost, de-a lungul timpului, premiat pentru propriile sale scurtmetraje şi fotografii. Alături de filmul lui Dăscălescu, la Sarajevo vor mai fi proiectate titluri precum „Anyone/Iko\" (Bosnia & Herţegovina, 2009), „Fata Morgana\" (Ungaria, 2008) şi „Cooking History\" (Slovacia/ Republica Cehă, 2009).

Corneliu Porumboiu mai este, de asemenea, prezent la Sarajevo cu pelicula „Poliţist, adjectiv\", inclusă în secţiunea In Focus, alături de „Cea mai fericită fată din lume\", de Radu Jude. Totodată, proiectele „Toată lumea din familia noastră\", de Radu Jude şi „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, participă la piaţa de coproducţii CineLink, care va avea loc în cadrul festivalului. Cele două proiecte participă la piaţa de coproducţii alături de alte cinci filme din Turcia, Bulgaria, Israel, Croaţia şi Bosnia-Herţegovina.

În plus, România este reprezentată de Iulia Rugină în proiectul „Sarajevo, City of Film\", care reuneşte mai mulţi artişti din centrul şi estul Europei, ce lucrează la o peliculă turnată în capitala Bosniei. Rugină a regizat filmul „Museum of Broken Relationships\", al cărui scenariu îl semnează. Filmul, turnat între 4 şi 6 mai la Sarajevo, va fi prezentat la festival, în august. De asemenea, zece tineri artişti români participă la Sarajevo Talent Campus, care oferă workshop-uri pe teme legate de industria filmului. Astfel, participă la program, din partea României, regizorii Cătălin Muşat, Eva Pervolovici, Mara Trifu, scenariştii Alexandra Safriuc, Ana Agopian, Carmen Dîrvariu, Crăiţa Ioana Nanu, Filip-Iosif Columbeanu, actorul Edgar Nistor şi producătorul Andrada Romagno. Sarajevo Talent Campus reuneşte 80 de participanţi din Europa Centrală şi de Est şi se desfăşoară pe toată perioada festivalului.

Totodată, filmul-omnibus „Amintiri din Epoca de Aur\", produs şi scris de Cristian Mungiu, va deschide cea de-a 15-a ediţie a Festivalului de la Sarajevo. „Amintiri din Epoca de Aur\" a fost produs şi scris de Cristian Mungiu şi regizat de acesta, alături de Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu şi Constantin Popescu. Filmul va fi prezentat pe 12 august, în deschiderea festivalului, care va dura pînă pe 20 ale lunii. La proiecţie va participa Cristian Mungiu, precum şi majoritatea regizorilor care semnează proiectul „Amintiri din Epoca de Aur\".

Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo este cel mai important eveniment de gen din Europa de Est, avînd, de-a lungul timpului, oaspeţi precum Kevin Spacey, John Malkovich, Gerard Depardieu şi solistul trupei U2, Bono.