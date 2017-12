Ancheta privind decesul copilului ucis de câini, la final

22:26:36 / 02 Martie 2014

MEGAREGIE!

MIZA cazului copilului Ionut Anghel, aparitia legii exterminarii cainilor fara stapan. -ancheta facuta superficial si neprofesionist -niciun membru al familiei Anghel nu a fost supusa testului detectorului de minciuni, de ce? -sangele gasit in apropierea terenului si nu in interior unde erau cainii, care ce sa vezi, ii lingeau doar ranile si nu manifestau nicio agresivitate fata de cei care au ajuns la investigatii. -probele ADN sunt ale copilului IOnut Anghel? -depozitia fratelui lui Ionut, trebuia luata "la cald", in prezenta doar al unui psiholog specializat in psihologia copilului, si nu in prezenta familiei si a avocatului familiei Anghel( dupa atata timp), cand se puteau induce elemente care puteau vicia moral probele.