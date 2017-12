”Portul Constanța dispune de mai multe facilități decât Rusia”

România are potențialul de a deveni un jucător important pe piața de cereale din lume, în mare parte datorită Portului Constanța. Cu toate că Rusia a produs anul trecut peste 100 de milioane de tone de cereale și oleaginoase, iar România - între 23 și 24 de milioane de tone, portul de la Marea Neagră este marele avantaj pe care rușii nu îl au. Este afirmația ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, aflat ieri la Constanța, care a mai subliniat și faptul că, anul trecut, Portul Constanța a devenit numărul 1 în Europa din punctul de vedere al comerțului cu cereale. ”Portul Constanța s-a consacrat ca un port important pentru Europa. El are mai multe facilități din punct de vedere logistic față de cum are Rusia, iar acest lucru este un avantaj competitiv, la fel cum e accesul la Marea Neagră. Nu pot decât să îi felicit pe cei care lucrează în port și care au o contribuție foarte importantă, dar și pe fermieri, pentru faptul că au produs mult și au găsit parteneri externi și exportă, ceea ce e extrem de important pentru economie”, a precizat ministrul. Să nu uităm că acest lucru se datorează faptului că producția de cereale a crescut. ”România nu mai are doar un rol național, ci unul regional. Am putea să ne concentrăm și pe deschiderea de piețe în Qatar, spre exemplu. 2013 și 2014 au fost ani în care producția a crescut semnificativ. Am avut o producție mare, poate cea mai mare din Europa, la floarea-soarelui sau la porumb. Cu toate acestea, nu vreau să dau niciun fel de prognoză pentru 2015”, a spus Constantin.