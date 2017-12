”Şefa Europei”, Angela Merkel, star la summit-ul UE-CELAC

Presa chiliană a supranumit-o pe Angela Merkel... ”şefa Europei”, iar maşina sa blindată, transportată special din Germania, a făcut senzaţie: cancelarul german a dominat summit-ul UE-CELAC, care şi-a încheiat lucrările duminică, la Santiago de Chile. Gazda summit-ului, preşedintele chilian, Sebastian Pinera, conservator, i-a adus un omagiu Angelei Merkel, care a întreprins, în paralel, prima vizită în Chile a unui cancelar german din ultimii 22 de ani ”Cancelarul Merkel are aceste calităţi de leadership nu numai în Europa, ci şi în restul lumii, indiferent dacă lumea este sau nu de acord cu ea sau cu politicile pe care ea le promovează”, a subliniat Hector Casanueva, directorul Centrului latino-american pentru Europa, Celare. Abia sosită în capitala chiliană, Angela Merkel, care a participat şi la recentul Forum Economic de la Davos, la o distanţă de 10.000 de km de America Latină, a afirmat că vrea să ducă la un alt nivel relaţiile dintre CELAC şi UE, pentru a se ajunge la o asociere strategică de la egal la egal. Este vorba de primul summit sub egida CELAC, Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene, entitate regională fondată în cursul summit-ului de la Caracas din decembrie 2011, sub impulsul preşedintelui venezuelean, Hugo Chavez şi cea de-a şaptea întâlnire dintre Europa şi America Latină, ultima având loc în 2010.

Prezenţa Angelei Merkel i-a trecut în planul doi pe responsabilii din Zona Euro prezenţi, faţă de care ea şi-a reiterat apelul de a angaja ”reforme structurale pentru asanarea economiei UE”. La Santiago de Chile, Angela Merkel şi-a sporit reuniunile bilaterale cu liderii cu greutate ai regiunii, inclusiv Dilma Rousseff, preşedinta Braziliei, cea de-a şasea mare putere economică a lumii, preşedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto şi preşedinta Argentinei, Cristina Kirchner. În cadru bilateral, Angela Merkel a semnat un acord de cooperare cu Chile pentru exploatare minieră. Chile este primul mare producător de cupru din lume, cu circa 11% din oferta mondială. Angela Merkel, care a fost însoţită la Santiago de Chile de un grup de oameni de afaceri germani, a indicat că vrea să crească prezenţa Germaniei în Chile. Pentru Ricardo Israel, politolog de la Universitatea Chile, ”este remarcabil faptul că Angela Merkel a venit, deoarece, prin personalitatea sa, ei nu-i plac reuniunile de acest tip. Rari sunt liderii germani care vin în America Latină”. Politologul a relevat totuşi faptul că ”există o legătură istorică între cele două ţări, din cauza coloniilor germane din sudul ţării, datând din 1850”.

Angela Merkel, care doreşte un al treilea mandat în toamna lui 2013, a atins recorduri de popularitate în ţara sa. Ea a fost aleasă în 2012, de către revista ”Forbes”, drept femeia cea mai puternică din lume.