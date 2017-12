Andrada Surdeanu, lovită de propriul tată la un turneu în Israel

Una dintre cele mai bune jucătoare din tenisul juvenil constănțean, Andrada Surdeanu, sportivă legitimată la Break Tennis Club, a fost implicată la finalul săptămânii trecute într-un incident regretabil, la un turneu desfășurat la Kiryat Shmona, în Israel. La capătul unui meci pierdut în fața rusoaicei Daria Krujkova, sportiva în vârstă de 16 ani s-a certat cu tatăl și, totdată, primul ei antrenor, Lucian Surdeanu, iar acesta a lovit-o. Evenimentul a fost dezvăluit chiar de adversară, care a povestit cele întâmplate pentru site-ul juniortennis.ru. Organizatorii s-au sesizat și l-au dat afară din incinta clubului pe tatăl tenismenei, care ulterior a fost reținut de poliție la hotelul unde era cazat. Lucian Surdeanu a fost dus la o secție de poliție, unde s-a decis reținerea sa pentru 24 de ore. A doua zi, acesta a compărut în fața unui tribunal, iar judecătorul a decis să prelungească reținerea. În aceste condiții, ambasada României în Israel i-a pus la dispoziție un avocat din oficiu, care să-l reprezinte la proces. Ieri, tribunalul a luat în discuție cazul său și a hotărât ca Lucian Surdeanu să fie eliberat azi, urmând să achite doar o amendă de 300 de euro. În cazul unei recidive, Lucian Surdeanu nu va mai putea evita însă detenția, iar pe viitor nu va mai avea dreptul să o însoțească pe Andrada la turnee. APĂRAT DE FIICĂ Agresorul a fost apărat chiar de fiica sa, chiar dacă Andrada Surdeanu a recunoscut că tatăl său a lovit-o. „După un meci în care nu am jucat bine și nici nu am avut o atitudine de luptătoare, m-a chemat la el și mi-a cerut telefonul, pentru că așa mă pedepsește. I-am răspuns răstit și i-am aruncat telefonul, pe care l-a scăpat. În acel moment m-a împins în copertină și mi-a dat două palme. M-a lovit din greșeală peste nas și, pentru că sunt foarte sensibilă, mi-a dat sângele. În acel moment tatăl meu s-a speriat și m-a trimis la doctor. Între timp, organizatorii l-au dat afară din club, iar poliția a venit și l-a luat de la hotel. Am mers și eu la poliție și am dat declarație, iar pe drum ne-am intersectat cu mașina care-l ducea pe tata. L-am văzut după gratii, cu capul plecat și foarte trist. În rest, nu m-au lăsat să-l văd, deși îi pregătisem o geantă cu haine”, a povestit sportiva. Vestea că tatăl său vine acasă a mai șters din supărarea provocată de incident. „Mă simt mult mai bine pentru că va fi eliberat și, cel târziu, joi, va fi acasă. Abia aștept să-l văd. Sunt convinsă că voi izbucni în plâns, înainte să-i pot spune orice. Apoi, ne vom ghida după dictonul: Ce nu te omoară, te face mai puternic. Relația noastră va fi și mai strânsă decât până acum și vom lua totul ca pe o întâmplare nefericită. Ca temperament, suntem asemănători. De aceea nu ne-am înțeles la tenis, dar ca tată este extraordinar”, a spus Andrada Surdeanu. „DOUĂ TEMPERAMENTE COLERICE” Arestat în Israel, Lucian Surdeanu nu a putut fi contactat de familie, singurele vești venind prin intermediul avocatului. „Mi s-a interzis să vorbesc cu el pentru că este arestat, deși consulul României mi-a spus că-l pot suna. Am sperat că totul se va termina după o noapte și va veni acasă, unde vom discuta despre cele întâmplate. Sunt și mamă, și soție, astfel că vă dați seama prin ce stare trec. Este prima dată când o lovește, dar au mai fost incidente verbale. S-au jignit reciproc și toată federația știe acest lucru. Este regretabil, dar amândoi sunt temperamentali și colerici. Și fata s-a simțit vinovată, chiar dacă vina îi aparține soțului, pentru că și-a pierdut cumpătul. Își dorește mult să o ajute să-și îndeplinească visul și s-a sacrificat enorm. În urmă cu un an și jumătate a renunțat să o mai antreneze, tocmai pentru a evita un conflict, dar la turnee merge mereu alături de ea, pentru că pe noi nu ne ajută nimeni financiar. Au însă o legătură extraordinară, sunt ca o echipă și își spun totul. Bine că s-a terminat după șapte zile de calvar și sper să ne reluăm viața normală”, a explicat mama sportivei, Alina Surdeanu. A MERS LA ȘCOALĂ Constănțeanca a revenit în țară, iar ieri a fost prezentă la cursuri, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, unde este elevă în clasa a XI-a. „Am stat de vorbă cu ea și mi-a confirmat că incidentul este real. A primit două-trei palme, dar nici vorbă de fractură nazală sau ce s-a mai scris prin presă. Legea din Israel este mult mai dură decât în România și se aplică fără excepții. Totul s-a întâmplat în spațiul public, de față cu jucători, arbitri și spectatori, dar a fost surprins și de camerele de vedere. În general, la tenis, familiile sunt foarte implicate și emoțional, și financiar, și, dacă situația nu este tratată cu mult tact și înțelegere, se ajunge la astfel de incidente. Tatăl sportivei este și mai milităros, pentru că este fost pilot de vînătoare, și probabil că a reacționat în felul său. Copilul nu are nicio vină. Este un copil bun, care a rămas marcat de cele întâmplate, mai ales că s-a întors acasă împreună cu consuul României și nici măcar nu a putut să-și vadă tatăl și să-i ducă niște lucruri”, a povestit directorul liceului constănțean, Andrei Szmerjai.