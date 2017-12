Angelina Jolie a leşinat de trei ori

Actriţa americană filmează în India lung-metrajul "A Mighty Heart". Ceva pare să nu-i priască însă întrucît de la începutul filmărilor a leşinat de trei ori. Angelina Jolie se află în compania partenerului său de viaţă, Brad Pitt şi alături de copiii lor.

Ultima dată actriţa filma o scenă foarte emoţionantă. Personajul ei, Mariane, află că soţul său, reporterul de la "Wall Street Journal" Daniel Pearl, a fost ucis de terorişti în Pakistan. Angelina Jolie a leşinat la propriu. Apropiaţii actriţei au început să se îngrijoreze, mai ales că a fost vorba despre o recidivă a stării de leşin. Prima dată, Angelina Jolie şi-a pierdut cunoştinţa după ce ricşa în care se afla împreună cu Brad Pitt şi fiul lor adoptiv, Maddox, de cinci ani, a fost implicată într-o altercaţie cu paparazzi. Imediat ce cei trei au ajuns la hotel, Angelina Jolie s-a prăbuşit pe podea. În dimineaţa următoare, cînd trebuia să se ridice din pat, actriţa a leşinat din nou. Aceste stări de leşin nu au împiedicat-o însă pe actriţă să viziteze orfelinatul din Priva Darshini, relansînd speculaţiile despre o nouă posibilă adopţie.

Drama biografică "A Mighty Heart" este ecranizarea cărţii scrise de Mariane Pearl, văduva jurnalistului Daniel Pearl. Brad Pitt este producătorul acestui proiect prin compania sa de producţie Plan B. Regizorul filmului este englezul Michael Winterbottom, faimos pentru filme de război precum "Welcome to Sarajevo" şi "The Road to Guantanamo".

Angelina Jolie va putea fi văzută în luna decembrie alături de Matt Damon în filmul "The Good Shepherd", în regia lui Robert de Niro. Actriţa mai joacă în filmul lui Robert Zemeckis "Beowulf", ce va fi lansat în toamna anului 2007.