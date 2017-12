Angelina Jolie, în misiune în Republica Dominicană

După ce a fost unul dintre spectatorii finalei campionatului de fotbal american alături de Brad Pitt, Angelina Jolie a făcut o vizită, luni, copiilor haitieni spitalizaţi în Republica Dominicană, după seismul devastator din ianuarie, ce a făcut peste 200.000 de victime în Haiti. În calitate de este ambasadoare a Bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU, vedeta a vizitat secţia de pediatrie a spitalului Dario Contreras din Santo Domingo, specializat în ajutorul medical acordat în cazul traumatismelor. Angelina Jolie a fost însoţită în această vizită de directorul spitalului, Hector Quezada. La această vizită a participat şi Gonzalo Vargas Llosa, coordonatorul Comisariatului ONU pentru Refugiaţi din Haiti şi Republica Dominicană, fiul scriitorului Mario Vargas Llosa. „Este absolut îngrozitor să vezi cum o catastrofă de o asemenea amploare loveşte nişte oameni care sunt deja victime, de multe decenii, ale sărăciei extreme, violenţei şi dezordinii sociale”, a declarat Angelina Jolie, după devastatorul seism din Haiti. Alături de partenerul său de viaţă, aceasta a donat un milion de dolari organizaţiei Medici fără Frontiere, imediat după cutremurul din Haiti, considerat unul dintre cele mai mari dezastre naturale din cele două Americi.

În urma valului de relatări despre despărţirea lor, Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au văzut nevoiţi să dea publicităţii un comunicat oficial prin care dezmint acest lucru. Totodată, au început ofensiva împotriva celor care îi calomniază şi au dat în judecată tabloidul britanic „News of the World”. Săptămânalul britanic este acuzat că a pornit o adevărată campanie de presă împotriva cuplului publicând informaţii false despre relaţia lor. Cuplul a angajat biroul de avocatură Schillings, care a dat în judecată tabloidul britanic la Înalta Curte de Justiţie din Londra. Keith Schilling, de la biroul de avocatură Schillings, a declarat că publicaţia „News of the World” a refuzat cererile rezonabile ale celor doi actori, care au vrut ca revista să retracteze informaţiile publicate şi să îşi prezinte scuze în mod public pentru acele afirmaţii false şi intruzive, care au fost ulterior preluate pe scară largă de toate marile companii mass-media din lume. Tabloidul britanic s-a înşelat de mai multe ori în trecut, dar a şi inventat multe ştiri. Astfel, a fabricat un interviu şocant cu fosta soţie a lui Michael Jackson, Debbie Rowe, la doar câteva ore de la moartea cântăreţului.